Gamescom 2021 a fine agosto, un evento solo digitale

Un altro grande evento di quest’anno salta a piè pari la sua tradizionale edizione “in presenza”, optando per la formula “solo online”: questa volta tocca a Gamescom 2021, tra le più importanti fiere (insieme all’E3) per l’industria del gaming, da sempre ospitato dalla città tedesca di Colonia.

Gamescom 2021: solo digitale, solo online

L’annuncio arriva direttamente dall’organizzazione, che a marzo (forse in modo eccessivamente ottimista) aveva pianificato un “appuntamento ibrido”. Ancora troppo elevato il pericolo, meglio non correre rischi per un’altra stagione, rimandando le strette di mano tra addetti ai lavori al 2022, quando le campagne vaccinali ci avranno finalmente liberati dalla piaga del COVID-19.

NO RETREAT, NO SURRENDER! 🚨 #gamescom2021 goes digital! Ready for an adventure? ➡️ gamescom epix will lead you on a special quest 🎉💯 Back again: gamescom: Opening Night Live with @geoffkeighley and our awesome shows. Statement: https://t.co/kV25mQWAJT pic.twitter.com/qBM5qiE8AP — gamescom (@gamescom) May 5, 2021

La decisione è stata presa in conseguenza a un confronto serrato con partner ed espositori, poiché troppe aziende sono impossibilitate a recarsi sul posto. Questo si traduce però in una buona notizia per i fan: tutte le sessioni saranno accessibili gratuitamente, per tutti. Le date da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle che vanno dal 25 al 27 agosto.

Restando in tema, il Mobile World Congress 2021 di Barcellona rimane invece in agenda come evento “in presenza”, dal 28 giugno all’1 luglio, nonostante gli importanti forfait già registrati. Lo stesso vale per l’IFA 2021 di Berlino, in programma dal 3 al 7 settembre nella capitale tedesca.