MX Master 3S: il MOUSE DEFINITIVO al 41% di SCONTO

Oggi è proprio il tuo giorno fortunato. Ritorna a provare piacere per il tuo lavoro con il Mouse Wireless Logitech MX Master 3S. La sua forma ergonomica e la completa possibilità di personalizzazione lo rendono un prodotto di altissima qualità e apprezzato da tutti i professionisti. Acquistalo subito a un prezzo speciale.

Ora lo trovi in offerta su Amazon al 41% di sconto. Approfittane subito. Se sei cliente Prime hai la consegna gratuita veloce inclusa nella promozione.

MX Master 3S: un mouse così non lo avevi mai provato

Sei convinto che la produttività passa anche dal prodotto che utilizzi per lavorare. Grazie al Mouse Wireless MX Master 3S ti assicuri un vero e proprio alleato. Il sensore ottico garantisce alte prestazioni e rilevamento su tutte le superfici, anche sul vetro.

Inoltre, lo scorrimento è ultra veloce e si adatta alla tua necessità di scorrimento. I click sono silenziosi, evitando così fastidiose distrazioni per te e per chi ti circonda. La doppia connessione ti permette di sfruttare la tecnologia Wireless, con il mini connettore, o Bluetooth.

Acquistalo adesso a soli 79 euro, invece di 134,99 euro. Lo sconto del 41% è un’esclusiva per tutti i clienti Prime. Se ancora non sei iscritto al servizio attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.