 myPOS Go 2: il POS portatile e autonomo in sconto a 14,90€
Hai bisogno di un POS per la tua attività? Dovresti valutare allora l'offerta di myPOS, che propone il suo terminale myPOS Go 2 in sconto.
Hai bisogno di un POS per la tua attività? Dovresti valutare allora l'offerta di myPOS, che propone il suo terminale myPOS Go 2 in sconto.

Per chi cerca una soluzione pratica e conveniente per accettare pagamenti in mobilità, myPOS Go 2 rappresenta un’opzione ideale. Si tratta di un POS portatile e completamente autonomo, che non richiede smartphone per funzionare ed è attualmente disponibile a un prezzo in offerta di 14,90€ (IVA esclusa) invece di 29 €.

Con connettività immediata tramite SIM dati gratuita e Wi-Fi, questo terminale è pensato per semplificare il lavoro di liberi professionisti, piccole attività e chiunque abbia bisogno di incassare anche fuori sede. Andiamo a scoprire meglio quali sono le caratteristiche di myPOS Go 2.

Più di un semplice POS portatile: perché myPOS Go 2 è una soluzione top

myPOS Go 2 integra tutto ciò che serve per gestire i pagamenti elettronici senza complicazioni. Grazie all’accredito istantaneo, i fondi arrivano sul conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi e senza costi aggiuntivi, offrendo liquidità immediata. Ogni cliente riceve inoltre una Carta Business Mastercard gratuita, che consente l’accesso diretto al denaro incassato.

Attraverso l’app mobile myPOS è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dell’attività, mentre con il conto aziendale gratuito si ottiene un IBAN dedicato in 14 valute, apribile online in pochi minuti.

La flessibilità è garantita anche dalle formule tariffarie: per chi fattura meno di 10.000 € al mese con carte è previsto il piano Pay-As-You-Grow, senza canoni fissi e con commissioni a partire dall’1,20% per transazione. Le aziende con volumi più elevati possono invece richiedere un’offerta personalizzata.

Con queste caratteristiche, myPOS Go 2 si conferma come uno strumento versatile e trasparente: nessun costo nascosto, solo un POS affidabile che permette di incassare ovunque e far crescere il proprio business con semplicità. Per maggiori informazioni vai sul sito di myPOS.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 set 2025

Edoardo D'amato
26 set 2025
