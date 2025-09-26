myPOS Go 2: il POS portatile e autonomo in sconto a 14,90€

Per chi cerca una soluzione pratica e conveniente per accettare pagamenti in mobilità, myPOS Go 2 rappresenta un’opzione ideale. Si tratta di un POS portatile e completamente autonomo, che non richiede smartphone per funzionare ed è attualmente disponibile a un prezzo in offerta di 14,90€ (IVA esclusa) invece di 29 €.

Con connettività immediata tramite SIM dati gratuita e Wi-Fi, questo terminale è pensato per semplificare il lavoro di liberi professionisti, piccole attività e chiunque abbia bisogno di incassare anche fuori sede. Andiamo a scoprire meglio quali sono le caratteristiche di myPOS Go 2.

Più di un semplice POS portatile: perché myPOS Go 2 è una soluzione top

myPOS Go 2 integra tutto ciò che serve per gestire i pagamenti elettronici senza complicazioni. Grazie all’accredito istantaneo, i fondi arrivano sul conto aziendale myPOS in meno di 3 secondi e senza costi aggiuntivi, offrendo liquidità immediata. Ogni cliente riceve inoltre una Carta Business Mastercard gratuita, che consente l’accesso diretto al denaro incassato.

Attraverso l’app mobile myPOS è possibile monitorare in tempo reale l’andamento dell’attività, mentre con il conto aziendale gratuito si ottiene un IBAN dedicato in 14 valute, apribile online in pochi minuti.

La flessibilità è garantita anche dalle formule tariffarie: per chi fattura meno di 10.000 € al mese con carte è previsto il piano Pay-As-You-Grow, senza canoni fissi e con commissioni a partire dall’1,20% per transazione. Le aziende con volumi più elevati possono invece richiedere un’offerta personalizzata.

Con queste caratteristiche, myPOS Go 2 si conferma come uno strumento versatile e trasparente: nessun costo nascosto, solo un POS affidabile che permette di incassare ovunque e far crescere il proprio business con semplicità. Per maggiori informazioni vai sul sito di myPOS.