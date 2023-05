MyPOS Go 2, il POS senza canone con carta e conto inclusi

Accantona gli apparecchi POS in comodato d’uso: è il momento di cambiare strategia e scegliere un POS senza canone e che ti offre anche un conto e una carta inclusi.

Devi soltanto pagare il prezzo di acquisto e basta. Di chi stiamo parlando? myPOS, che ha recentemente rinnovato il suo terminale di pagamento più popolare e lo ha trasformato in myPOS Go 2.

Il nuovissimo myPOS Go 2 presenta un design contemporaneo e raffinato, ma non ti lasciare ingannare dall’aspetto: le sue prestazioni sono all’insegna della potenza e dell’affidabilità.

Oltre a ciò, le dimensioni compatte del terminale lo rendono leggero e portatile, ma senza compromettere la sicurezza delle tue transazioni.

POS senza canone e con SIM dati gratuita integrata

myPOS Go 2 ha in dotazione una scheda SIM dati gratuita con connettività 3G/4G per l’accettazione di pagamenti ovunque, senza costi nascosti e la necessità di collegarlo a un telefono.

Inoltre, nessuna preoccupazione in merito ai metodi di pagamento: il terminale accetta la modalità Contactless, Chip&PIN e banda magnetica.

La semplicità d’utilizzo è uno dei fattori chiave. L’invio delle ricevute avviene digitalmente tramite email o SMS direttamente dal dispositivo.

In caso di utilizzo del POS da parte di più persone, è possibile monitorare le prestazioni individuali di ogni membro del personale.

Riceverai anche una carta Business VISA gratuita per accedere ai tuoi fondi, oltre che di un conto aziendale, sempre gratuito, con IBAN in 14 valute. Inoltre, puoi monitorare in toto la tua attività tramite l’app gratuita myPOS.

Ma quanto costa myPOS Go 2? Soltanto 39 euro. Come dicevamo, è senza canone e con una commissione unica su ogni transazione che è pari all’1.20% + 0.05 euro. Clicca sul link qui sotto e procedi con l’acquisto:

Riceverai il terminale entro 3 giorni lavorativi. Una volta che il conto sarà aperto, potrai essere operativo immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.