myPOS Go 2 in super promo estiva: POS portatile a 14,90€ fino al 15 agosto

MYpos Go 2 è uno dei terminali di pagamento più comodi e convenienti presenti sul mercato. Ora è in offerta a soli 14,90€ invece di 29€.
Business
Ideale per negozi, attività itineranti o liberi professionisti che vogliono incassare ovunque, myPOS Go 2 è protagonista di una promozione imperdibile. Fino al 15 agosto incluso, puoi acquistarlo a soli 14,90 euro invece di 29€, con spedizione gratuita, 60 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati e un anno di garanzia standard.

Questo terminale di pagamento compatto e leggero integra una SIM dati che garantisce la connessione in mobilità, senza dover contare su una rete WiFi. Andiamo a scoprire nel dettaglio l’offerta che c’è in questo momento su myPOS Go 2.

Vai all’offerta di myPOS

Le caratteristiche di myPOS Go 2

Nella confezione troverai il dispositivo con caricabatterie, espositori e adesivi dei circuiti supportati, manuale d’uso e una carta di debito aziendale gratuita, subito abilitata per Apple Pay e Google Pay, che ti consente di utilizzare immediatamente i fondi senza commissioni aggiuntive.

Inclusi nel prezzo anche l’app myPOS Glass, per trasformare il tuo smartphone in un terminale di pagamento, e la scheda SIM 4G preinstallata senza costi mensili. Una volta ricevuto, basta accenderlo per iniziare a incassare tramite Contactless, Chip & PIN e banda magnetica, con la possibilità di inviare ricevute digitali via email o SMS direttamente dal POS. Gli importi vengono accreditati in tempo reale sul tuo conto aziendale myPOS, al netto di una piccola commissione per transazione e senza canoni fissi.

Grazie alla batteria a lunga durata, ai tasti fisici comodi e resistenti e al design ultraleggero, il myPOS Go 2 è la soluzione perfetta per chi vuole un POS sempre pronto, ovunque si trovi. Offerta valida fino al 15 agosto a 14,90€ sfruttabile direttamente sul sito ufficiale di myPOS, spedizione inclusa.

Vai all’offerta di myPOS

Pubblicato il 12 ago 2025

Edoardo D'amato
12 ago 2025
