MyPOS Go 2 oggi a canone zero: acquistalo subito

Alcuni mesi fa, myPOS, azienda di spicco nel campo dei terminali di pagamento, ha presentato la sua ultima innovazione, myPOS Go 2, da oggi a canone zero.

Questo terminale di pagamento all’avanguardia combina una gamma di funzionalità avanzate con un design elegante e sofisticato, pur rimanendo conveniente.

Per celebrare i saldi estivi, myPOS ha attualmente in corso una promozione speciale che consente ai clienti di acquistare myPOS Go 2 a un prezzo ridotto di 29 euro, invece del prezzo originale di 39 euro, con uno sconto totale di 10 euro.

Un POS a canone zero potente e portatile

Il terminale di pagamento myPOS Go 2 non è solo visivamente accattivante con il suo design elegante e contemporaneo, ma offre anche prestazioni eccezionali che soddisfano tutte le aspettative.

Garantisce transazioni rapide e sicure in modo coerente senza compromettere la sicurezza o l’affidabilità, nonostante le sue dimensioni compatte.

Il dispositivo myPOS Go 2 è dotato di una scheda SIM dati integrata che fornisce connettività 3G/4G gratuita.

Di conseguenza, puoi elaborare i pagamenti da qualsiasi luogo senza la necessità di un telefono cellulare o costi aggiuntivi.

Che tu ti trovi in ​​un locale fisico, in un mercato all’aperto o in costante movimento, myPOS Go 2 offre la flessibilità di accettare pagamenti in qualsiasi circostanza.

myPOS Go 2 si distingue ancora di più dai suoi concorrenti grazie alla sua politica a canone zero per l’intera durata della sua vita, senza richiedere anche alcun contratto obbligatorio.

Dopo aver acquistato il terminale al prezzo promozionale ridotto di soli 29 euro anziché 39, gli utenti avranno la libertà di utilizzarlo senza sostenere alcuna spesa mensile o annuale.

Inoltre, la commissione fissa di transazione dell’1,20% + 0,05 euro è eccezionalmente competitiva rispetto alle opzioni alternative disponibili sul mercato.

Se stai cercando di aggiornare la tua attività con un terminale di pagamento all’avanguardia, myPOS Go 2 rappresenta un’opzione eccezionale.

Acquistalo cliccando sul link sottostante e inizia ad accettare transazioni in modo sicuro sicura ed efficiente.

