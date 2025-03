myPOS Go Combo 2-in-1 è il POS ideale per negozio e mobilità

Con myPOS Go Combo 2-1 hai un POS che ti permette di essere sempre in prima linea per ricevere i pagamenti. Senza canone mensile o annuale, questa soluzione è in offerta speciale con commissioni bassissime e terminale in forte sconto. Cosa stai aspettando? Acquistalo subito a soli 129€, invece di 189€. Un’occasione unica e imperdibile.

Cosa è incluso? Zero costi nascosti o pagamenti extra. Paghi solo una piccola commissione al completamento di ogni operazione. Le commissioni sono calcolate in base al tuo fatturato mensile, per avere una soluzione su misura e conveniente in qualsiasi caso:

con meno di 10.000€ di fatturato mensile della carta da 1,20% per transazione;

di fatturato mensile della carta da 1,20% per transazione; con più di 10.000€ di fatturato mensile della carta offerta personalizzata in base alle reali esigenze commerciali.

Grazie a myPOS Go Combo 2-1 accedi alla soluzione di pagamento POS più versatile sul mercato. Il dispositivo unisce la flessibilità del lavoro in mobilità con tutte quelle funzionalità che ti aspetti da una docking station. Infatti, questo device è in grado di stampare le ricevute grazie alla stampante termica integrata nella base di ricarica e appoggio.

Scegli myPOS Go Combo 2-1 per il tuo POS su misura

Scegliendo myPOS Go Combo 2-1 hai un POS su misura per te, in grado di soddisfare a pieno le tue esigenze. A canone zero, acquistalo adesso a soli 129€, invece di 189€. Un’ottima offerta per partire alla grande e massimizzare le vendite offrendo ai tuoi clienti un sistema di pagamento pratico, veloce e sicuro.

Non dovrai chiedere numero di telefono o email al tuo cliente perché quando è nell’alloggio questo POS si collega perfettamente alla stampante termica ad alta velocità che emette scontrini senza complicazioni. Dotata di una potente batteria al litio, questo gioiellino massimizza la tua produttività grazie alle elevate capacità che raddoppiano le ore di lavoro.

Porta myPOS Go Combo 2-1 sempre con te, estraendo il POS dal dock e dirigendoti ovunque tu debba andare accettando pagamenti come se fossi in sede. Insomma, con questa offerta e tutti i vantaggi inclusi non puoi proprio rifiutare una soluzione così incredibile.