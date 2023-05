myPOS Go Combo: due soluzioni in una a prezzo ultraconveniente

myPOS ha di recente presentato due soluzioni in una, che sono ideali per tutti i commercianti che cercano un modo per semplificare, velocizzare e rendere più conveniente il pagamento con carta.

Si tratta del nuovissimo myPOS Go Combo, un dispositivo all’avanguardia che unisce la massima portabilità a funzionalità avanzate, come la stampa degli scontrini, una batteria a lunga durata e la possibilità di connettere il dispositivo a un registratore di cassa.

Se lo ordini online nella pagina ufficiale di myPOS, potrai acquistarlo a 189 euro. In questo modo, porterai la tua attività a un livello superiore di efficienza e praticità senza dover pagare canoni mensili o rispettare contratti vincolanti.

Stiamo parlando di un costo d’acquisto una tantum, con una commissione unica su ogni transazione pari all’1,69% + 0,05 euro.

Inoltre, riceverai una carta business gratuita da collegare al tuo conto aziendale, sempre gratuito, che myPOS ti fornisce insieme a un IBAN dedicato in ben 14 valute.

myPOS Go Combo, due soluzioni in una a prezzo TOP

Due soluzioni in una: questo è il terminale myPOS Go Combo, la soluzione ideale per integrare perfettamente la praticità di un dispositivo mobile con le funzionalità avanzate di una docking station.

Questo dispositivo innovativo è dotato di un lettore di carte autonomo, myPOS Go 2 e di un dock di ricarica con funzionalità di stampa, ma anche di una batteria al litio, che garantisce un’elevata autonomia.

Le ore di lavoro del dispositivo myPOS Go 2 sono raddoppiate grazie al dock di stampa integrato, il che significa che puoi accettare pagamenti mentre sei in movimento e stampare immediatamente scontrini personalizzati, inviando anche duplicati via e-mail o SMS.

Con la banda magnetica, puoi fissare saldamente il tuo POS alla stazione di stampa, rimuovendolo o attaccandolo con grande facilità.

La soluzione myPOS Go Combo ha l’ulteriore vantaggio di accettare tutte le forme di pagamento e include una SIM dati integrata. Puoi procedere all’acquisto nel link sottostante:

Alla fine, pagherai soltanto 189 euro una tantum, senza canone mensile e con una commissione unica su ogni transazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.