MyPOS Mini per te senza spese di spedizione: acquistalo subito!

Per gestire le transazioni con carte di credito e debito, le aziende utilizzano il sistema di pagamento POS. MyPOS Cassa Mini, acquistabile senza spese di spedizione, è uno dei migliori sul mercato.

In passato, la creazione di un sistema di punto vendita (POS) in un negozio richiedeva la presenza di un ampio registratore di cassa e di dispositivi esterni per documentare transazioni e scambi.

Al giorno d’oggi, tuttavia, il processo è molto più semplice e incorporare un POS nel tuo negozio è un compito senza sforzo.

Le soluzioni moderne hanno la capacità di automatizzare un’ampia gamma di attività, inclusi gli acquisti dei clienti, il controllo dell’inventario e i processi fiscali, portando a una significativa semplificazione del lavoro.

Essendo un’unica soluzione completa, myPOS Cassa Mini incorpora tutte queste funzionalità.

myPOS Cassa Mini: senza spese di spedizione e pieno di funzionalità

myPOS Cassa Mini ha molteplici scopi oltre alle transazioni. Infatti, può fungere sia da registratore di cassa che da stampante fiscale. Inoltre, include assistenza fiscale e servizi di fatturazione elettronica.

Cosa distingue myPOS Cassa Mini dagli altri? Questo pacchetto completo comprende un dispositivo POS, una stampante contabile e una soluzione di registrazione telematica certificata collegata all’Agenzia delle Entrate.

Oltre alla gestione delle fatture elettroniche, il bundle prevede tutte le funzionalità necessarie ai nuovi parametri fiscali, oltre alla possibilità di emettere scontrini.

Il software utilizzato per il registratore di cassa è PayLab, mentre la stampante fiscale è un CustomTM.

Il software PayLab è progettato per gestire un’ampia gamma di attività e controlli relativi alla cassa.

Con il primo puoi gestire tutti i consueti controlli relativi alla cassa, come listini prezzi, sconti e promozioni.

Durante il processo fiscale, i partner myPOS sono responsabili del download e del mantenimento del codice commerciante distinto fin dalla prima installazione.

Per ottenere un myPOS Cash Mini, devi accedere alla pagina dedicata tramite il link qui sotto:

Non ci sono obblighi contrattuali e il prodotto viene fornito con una garanzia di un anno. Inoltre, c’è una garanzia di rimborso di 30 giorni e l’assenza di spese di spedizione.

Vale la pena notare che è prevista una commissione di transazione dell’1,20%.

