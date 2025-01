MySQL 9.2 aggiunge l'API transazionale JavaScript

MySQL 9.2 è l’ultima versione del database relazionale di Oracle, che in questa versione introduce numerose nuove funzionalità, eliminandone tuttavia molte altre.

MySQL 9.2: tutti cambiamenti

Tra le novità più importanti di MySQL 9.2 c’è il nuovo privilegio “CREATE_SPATIAL_REFERENCE_SYSTEM”, il quale permette agli utenti di eseguire istruzioni come “CREATE SPATIAL REFERENCE SYSTEM”, “CREATE OR REPLACE SPATIAL REFERENCE SYSTEM” e “DROP SPATIAL REFERENCE SYSTEM”. Le istruzioni vanno tuttavia eseguite obbligatoriamente con questo privilegio, poiché in assenza di questo, o se viene utilizzato il privilegio “SUPER”, verrà generato un errore. È quindi molto probabile che gli sviluppatori considereranno deprecato in futuro l’utilizzo.

I cambiamenti interessano molto le librerie JavaScript, dove Multilingual Engine Component (MLE) supporta adesso librerie JavaScript riutilizzabili, semplificando la condivisione e la gestione delle funzioni JavaScript tra diversi programmi archiviati: ciò consente di organizzare in modo efficiente il proprio codice in moduli riutilizzabili con le istruzioni “CREATE LIBRARY” e “DROP LIBRARY”.

Oltre a ciò, MySQL 9.2 permette ora di includere librerie JavaScript in altri programmi memorizzati tramite la nuova clausola “USING” all’interno delle istruzioni “CREATE FUNCTION” o “CREATE PROCEDURE”. È anche presente una nuova e comoda istruzione “SHOW CREATE LIBRARY ” che consente di recuperare il codice delle librerie esistenti. Sono poi state aggiunte due nuove tabelle “Information Schema”, “LIBRARIES e “ROUTINE_LIBRARIES”, per tracciare e gestire queste risorse JavaScript.

Il componente MLE estende ora la sua portata, consentendo alle routine JavaScript di chiamare funzioni, procedure e variabili di sessione definite dall’utente archiviate nel database. Ora, JavaScript può richiamare funzioni o procedure MySQL attraverso metodi come “getFunction()” e “getProcedure()”.

Degna di nota, su MySQL 9.2, è la possibilità di accedere alle variabili di sessione direttamente tramite il comando globale “Session” in JavaScript. Viene introdotto poi l’accesso diretto tramite JavaScript alle funzioni integrate di MySQL come “rand()”, “sleep()”, “uuid()”, e “isUUID()” tramite il comando globale ogetto “Mysql”.

Le aggiunte continuano con la nuova API transazionale JavaScript, corrispondente ai comandi SQL standard di MySQL, come “START TRANSACTION”, “COMMIT”, “ROLLBACK” e “SET AUTOCOMMIT”. Sono inclusi anche i punti di salvataggio. Questa funzionalità di transazione è accompagnata dall’oggetto SqlError, che consente una gestione degli errori robusta all’interno delle routine JavaScript.

Tutte le novità sono elencate al completo nelle note di rilascio ufficiali della pagina ufficiale, da cui è anche disponibile il download.