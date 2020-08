N26: bonifici esteri in oltre 30 valute

La banca digitale N26 ha annunciato qualche settimana fa un’estensione della sua partnership con TransferWise , azienda leader nei pagamenti internazionali, per ampliare la possibilità ai suoi clienti di effettuare bonifici in valuta estera, ora disponibile in oltre 30 valute.

N26 e TransferWise forniscono entrambi una gamma di servizi finanziari tramite app mobili moderne, ma N26 offre un conto corrente completo di tutte le funzionalità, mentre TransferWise propone cambi di valuta e trasferimenti di denaro internazionali in modo rapido e semplice. La sinergia dei due ha permesso di realizzare un servizio completo sotto tutti i punti di vista.

“In N26 ascoltiamo realmente i nostri clienti ed è per questo che siamo davvero entusiasti di annunciare che abbiamo esteso il nostro portafoglio di bonifici in valuta estera per includere ora oltre 30 tra le valute più richieste. Ampliare la nostra partnership con TransferWise, una società che condivide il nostro obiettivo di fornire un’esperienza bancaria equa e trasparente, è parte della nostra ambizione di diventare la banca che il mondo ama usare” ha espresso Andrea Isola, General Manager di N26 Italia.

Disponibile sia per i nuovi clienti N26, sia per quelli già esistenti in tutta Europa, l’estensione della collaborazione con TransferWise consentirà di effettuare bonifici in valuta estera tramite l’app in modo rapido e intuitivo.

“Attraverso l’accesso alla nostra infrastruttura di pagamento globale, i clienti di N26 sono in grado di inviare denaro in modo rapido, trasparente e conveniente, direttamente dalla loro app. L’ampliamento della nostra partnership aiuta N26 a rafforzare ulteriormente il suo posizionamento in Europa come una delle banche di riferimento per tutti coloro che vogliono trasferire denaro a livello internazionale, a basso costo e molto velocemente. Questo accordo ci avvicina ulteriormente alla piena trasparenza nel settore finanziario, aspetto fondamentale sul quale lavoriamo da quando abbiamo iniziato le nostre attività”, ha dichiarato Steve Naudé, Product Manager Banks di TransferWise.

Come trasferire denaro in qualsiasi valuta tramite l’app N26

Per utilizzare il servizio basta semplicemente aprire l’app N26 e dalla barra “Azioni” toccare “Invia denaro” e selezionare “Trasferimento valuta estera”. Inserire l’importo e selezionare la propria valuta per ottenere il preventivo, aggiungere e controllare le coordinate bancarie del destinatario e confermare il trasferimento.

Prima di confermare il bonifico è possibile visualizzare in tempo reale una panoramica dettagliata delle commissioni che verranno applicate dalla sezione “Gestisci”.

N26 offre piena trasparenza sia sulle commissioni pagate dai clienti sia sulla tariffa effettiva offerta, nonché sul tempo di arrivo stimato del trasferimento.

L’ampliamento della collaborazione con TransferWise si va ad aggiungere alle altre funzionalità di N26 come: