N26, copertura viaggio Covid sulle carte Metal e You

Prima ancora che per il timore di un contagio, a frenare le prenotazioni in queste settimane sono i timori di trovarsi a cancellare un volo già pagato e sul quale non è più possibile rivendicare diritti. La soluzione arriva da N26, la carta di pagamento che per rispondere a questo tipo di necessità (soprattutto in area business) mette a disposizione una assicurazione aggiuntiva.

Plus di questo tipo erano già disponibili anzitempo – rendendola tra le carte di pagamento più apprezzate in Italia, ma in questa proposta c’è una risposta specifica al contesto odierno: ai clienti N26 sarà offerta una copertura assicurativa per evitare di trovarsi in difficoltà di fronte a questo eventuale improvviso problema (un contagio conclamato o anche solo una semplice necessaria quarantena).

N26 garantisce copertura viaggio Covid

La copertura viaggio Covid è garantita per tutti i clienti N26 che utilizzano una delle seguenti carte:

N26 Metal ,

, N26 Metal Business ,

, N26 You ,

, N26 Business You.

Per valutare caratteristiche e differenze di tutte le carte disponibili, i dettagli sono qui.

La copertura garantisce:

annullamento o interruzione del tuo viaggio in caso di malattia, infortunio, motivi di salute o per sottoporti alla quarantena per il COVID-19;

assicurazione sanitaria in caso di malattia improvvisa mentre sei in viaggio, anche nell’eventualità in cui ti venga diagnosticato il COVID-19. Le spese mediche di emergenza per te e un’eventuale persona che ti accompagna sono coperte fino a 1.000.000 €.

sei in viaggio e hai bisogno di supporto immediato? Hai accesso a un’assistenza medica telefonica disponibile 24 ore su 24, fornita da Allianz Assistance.

Per vocazione N26 intende presentarsi come la carta ideale da portarsi appresso quando si viaggia, in quanto garante di prelievi gratis, zero commissioni ed offerte esclusive. La copertura Covid completa questo quadro di offerta, ricordando come appena dietro l’ostacolo ci sarà la normalità. Chi sta pensando al proprio prossimo viaggio di lavoro, o magari sta mettendo in cantiere la prima evasione post-pandemia, ha un’arma in più da sfruttare.