Razer Naga Trinity, il mouse modulare (-23%)

Il suo nome è Razer Naga Trinity e si distingue per due caratteristiche: in primis per la sua forma del tutto peculiare, essendo l’unico mouse con pezzi intercambiabili per consentirne la massima personalizzazione nell’uso; inoltre per uno sconto del 23% che in queste ore rende la soluzione Razer del tutto appetibile in virtù di un prezzo che scende a 84,99 euro.

Il mouse modulare

In realtà il Naga Trinity ha anche molto altro da mettere sul piatto, come ad esempio il sensore ottico da 16000 DPI che lo rende estremamente preciso, oppure il Chroma RGB che consente di illuminarne alcuni dettagli per cambiarne radicalmente l’impatto visivo. Ma è chiaro come siano i tre pannelli laterali intercambiabili la grande attrazione di questo dispositivo.

Nasce per il gaming ma può andare sicuramente ben oltre, poiché i tre pannelli offrono semplicemente grande elasticità nell’uso. Una prima configurazione mette a disposizione due soli pulsanti (avanti e indietro) per un utilizzo semplificato ed essenziale; il secondo pannello dispone in cerchio i pulsanti per un utilizzo istintivo, quali opzioni di scelta; il terzo pannello schiera 12 pulsanti sullo schema tradizionale della pulsantiera numerica, facilitandone l’immissione senza dover spostare le dita sulla tastiera.

Montaggio e smontaggio sono di grande semplicità, rendendo potenzialmente questo mouse un’arma di produttività di giorno e un arsenale per il gaming nel tempo libero. 84,99 euro in tutto, ma trattasi di una offerta a scadenza che durerà soltanto per la settimana in corso.