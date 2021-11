Namecheap hosting: pacchetto completo all'80% in meno

La società statunitense Namecheap, attiva in ambito hosting di siti Web, rilancia nuovamente le offerte autunnali sul suo pacchetto completo Hosting + Dominio. La medesima iniziativa precedente durava fino a ieri, 2 novembre 2021. Da oggi viene però riproposta con gli stessi termini. Basta selezionare un piano di Hosting, scegliere il nome del dominio e completare l’acquisto, con prezzi che partono da 15,89 Euro all’anno.

Namecheap: sconto 80% su pacchetto completo

Namecheap offre tre piani di web hosting differenti:

Stellar è la variante base che può gestire fino a 3 siti e include 30 GB di archiviazione SSD, 30 sottodomini, 30 account e-mail, 50 database MySQL, CDN gratuita e viene garantito pure il backup settimanale dei portali interessati. Normalmente, il piano costa 29,20 Euro all'anno. Con l'offerta attuale sarà invece calato a 15,89 Euro all'anno; Stellar Plus è il piano più popolare che include spazio illimitato su SSD per la gestione di un numero illimitato di siti. Altrettanto illimitati sono sottodomini, database MySQL e account e-mail. Anche in questo caso il backup viene effettuato automaticamente e regolarmente. Il prezzo? 27,44 Euro all'anno anziché 49,88 Euro; Stellar Business è il piano migliore e include l'intero pacchetto Plus con l'eccezione di "soli" 50 GB su SSD lato archiviazione e l'aggiunta esclusiva di feature come PCI (Payment Card Industry) Compliance e server name personalizzati. In questo caso si parla di 49,88 Euro all'anno al posto di 90,39 Euro.

Una volta selezionato il piano di interesse, l’utente potrà scegliere tra 19 domini gratuiti (.business, .company, .ltd, .solutions, .studio, .live, .digital, .center, .agency, .website, .tech, .pw, .space, .store, .press, .site, .online, .host e .fun) e 3 in offerta (.com a 4,72 Euro, .co a 3,34 Euro, .biz a 2,40 Euro). Il pagamento, come da prassi per molteplici servizi online, potrà essere effettuato tramite carta di credito o PayPal.