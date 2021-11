Namecheap Hosting: trasferisci sito della tua azienda e ottieni uno sconto esclusivo!

Il mondo dei servizi hosting è ricco di offerte sul mercato. A volte ci sono offerte speciali, come hosting Keliweb a 14,90 Euro all’anno; in altre occasioni, invece, ci sono iniziative pensate per “contrastare” la concorrenza offrendo, per esempio, sconti importanti sul cambio hosting con domini particolari. Un esempio? Ora Namecheap propone il passaggio da altri domini a soli 5,48 Dollari!

Namecheap hosting: vantaggi, piani e prezzi

Namecheap probabilmente non rientra tra i provider di hosting più blasonati, ma ciò non comporta scarsa qualità. Anzi, il marchio resta sempre sinonimo di sicurezza e alte performance. Il trasferimento di dominio proposto da Namecheap funziona in maniera estremamente semplice. Innanzitutto, bisogna cercare sulla pagina dedicata il dominio di proprio interesse, verificando così la sua disponibilità. Successivamente, bisogna preparare il sito già attivo con altro dominio al trasferimento e, infine, effettuare il pagamento e attendere il trasferimento.

Ciò consente di risparmiare rispetto ad altri processi più lunghi e dispendiosi sia in termini di tempo che di denaro. Oltretutto, la gestione tramite Namecheap è semplificata dall’interfaccia utente basilare e dal supporto attivo 24/7.

Ma quali sono gli sconti offerti? In seguito alla ricerca del dominio, Namecheap propone tagli dal 13% al 31% su una vasta gamma di domini. Per esempio, il preferito .com scende da 9,15 Euro all’anno a 6,97 Euro all’anno. Altrimenti, il dominio .net scende da 10,46 Euro a 8,72 Euro all’anno. Il più economico è .in, proposto a 4,79 Euro anziché 6,97 Euro all’anno. Infine, .io è il più costoso con prezzi pari a 26,19 Euro all’anno al posto di 34,92 Euro. Insomma, avete capito che c’è l’imbarazzo della scelta.

Per ottenere l’offerta aggiuntiva bisogna inserire il codice promozionale TLD21TS9 nel carrello. Altrimenti, se effettuerete il trasferimento da servizi rivali come GoDaddy potrete ottenere il coupon esclusivo BYEBYEGD, anch’esso con uno sconto importante. Il pagamento potrà essere effettuato tramite metodi tradizionali, tra cui carta di credito e PayPal.