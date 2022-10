Come vedere Napoli-Ajax in streaming (Champions)

Napoli-Ajax è una partita decisiva per le sorti del gruppo A di Champions Legue. Sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona scendono due squadre che si battono per il passaggio del girone e per l’accesso agli ottavi del torneo. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 18:45 di mercoledì 12 ottobre.

Napoli-Ajax: guardala in diretta streaming

È possibile guardare la partita in diretta streaming su Sky (attraverso i canali Sky Sport, NOW e Sky Go) oppure sulla piattaforma Infinity+.

La classifica del gruppo A vede il Napoli guidare a pieno ritmo con 9 punti. Segue il Liverpool con 6, mentre l’Ajax è fermo a 3. Chiude il girone la squadra dei Rangers ancora a 0. Ai partenopei basterà un pareggio per garantirsi il passaggio.

La scorsa settimana, ad Amsterdam, è finita con un imprevedibile e netto 1-6 in favore degli ospiti allenati da mister Spalletti, autori fin qui di un cammino perfetto in Champions League così come nelle gare di Serie A. Per quanto riguarda le formazioni schierate dal primo minuto, dovrebbero essere le seguenti, pronte a darsi battaglia a caccia dei punti in palio.

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Ndombelé, Lozano, Simeone, Kvaratskhelia;

Ajax: Pasveer, Rensch, Timber, Bassey, Blind, Berghuis, Alvarez, Taylor, Kudus, Brobbey, Bergwijn.

Chi si trova all’estero può comunque seguire il match. In che modo? Non bisogna far altro che connettersi allo streaming mediante NordVPN (oggi al 65% di sconto). Così facendo si ottiene un indirizzo IP italiano utile per la visione.

