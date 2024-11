Napoli - Atalanta: come vedere la diretta streaming dall'estero

Oggi, alle 12:30 gioca Napoli – Atalanta. Se sei in viaggio fuori dall’Italia per un weekend lungo, visto le recenti festività, sappi che puoi vedere la diretta in streaming dall’estero senza restrizioni sul tuo abbonamento. Attiva adesso NordVPN, in offerta speciale. Una volta sottoscritto l’abbonamento su misura per te, scarica la sua app multi-dispositivo, compatibile anche con smart TV e console.

Grazie a questa soluzione puoi cambiare la tua posizione virtuale scegliendo tra oltre 6300 server di proprietà, posizionati in 61 Paesi di tutto il mondo. In questo caso è necessario selezionare e collegarsi a un server italiano. In questo modo aggiri i blocchi regionali imposti dalla piattaforma di streaming live e on demand quando ti trovi all’estero.

Una volta fatto questo, cancella i dati dell’app di streaming e accedi di nuovo con il tuo account. Sarai subito pronto a vedere Napoli – Atalanta in diretta streaming su qualsiasi dispositivo, sia fisso che mobile grazie a NordVPN. Inoltre, con i server a larghezza di banda illimitata ti assicuri uno streaming senza buffering.

Napoli – Atalanta: dove vedere la diretta streaming

Napoli – Atalanta si gioca oggi e il calcio d’inizio fischierà alle 12:30. Puoi vederla in diretta streaming grazie a DAZN che copre tutte le intere partite di Serie A Enilive per il campionato 2025/2025, in esclusiva. Cosa stai aspettando? Se ancora non lo hai fatto, abbonati a un prezzo fantastico.

Vediamo ora le probabili formazioni di Napoli – Atalanta scelte dai rispettivi allenatori.

Napoli (4-3-3):

Portiere: Meret

Meret Difensori: Di Lorenzo Rrahmani Buongiorno Olivera

Centrocampisti: McTominay Gilmour (o Lobotka) Anguissa

Attaccanti: Politano Lukaku Kvaratskhelia



Lobotka è in dubbio e in caso di assenza sarà Gilmour a prendere il suo posto.

Atalanta (3-4-1-2):

Portiere: Carnesecchi

Carnesecchi Difensori: Djimsiti Hien Kolasinac

Centrocampisti: Bellanova De Roon (o Pasalic) Ederson Ruggeri (o Zappacosta)

Trequartista: De Ketelaere (o Samardzic)

De Ketelaere (o Samardzic) Attaccanti: Lookman Retegui



In ballottaggio troviamo De Roon con Pasalic e Ruggeri con Zappacosta.