Napoli-Lecce: dove vederla in streaming anche se ti trovi all'estero

Napoli e Lecce si affrontano per la partita del sabato alle 15 valida per la nona giornata di Serie A. I partenopei, in vetta alla classifica con 19 punti, cercheranno di consolidare la loro posizione sfruttando anche lo scontro diretto tra Inter e Juventus di domani sera.

Partita del riscatto, seppur complicatissima, per i salentini reduci dal brutto 0-6 rimediato in casa contro la Fiorentina. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva su DAZN, mentre se ti trovi all’estero dovrai sfruttare NordVPN per non rinunciare al commento in italiano.

Come guardare Napoli-Lecce in streaming sia in Italia che all’estero

Saprai già che anche se possiedi un abbonamento DAZN non potrai sfruttarlo all’estero per via delle restrizioni geografiche attive sull’applicazione. Per fortuna, ti basta usare una VPN premium come NordVPN per aggirare il problema:

Attiva NordVPN con uno degli sconti previsti per il Black Friday Scarica NordVPN sullo stesso dispositivo in cui vedrai la partita Apri NordVPN e seleziona la lista dei server Connettiti a un server italiano Adesso apri DAZN, seleziona Napoli-Lecce e inizia a guardare la partita in streaming con il commento in italiano

Ti ricordiamo che, oltre a questo vantaggio accessorio, NordVPN è importante soprattutto per navigare in modo protetto, sicuro e anonimo ovunque ti trovi, anche all’estero. Fondamentale se sfrutti molte reti WiFi pubbliche o sei frequentemente in viaggio senza la sicurezza della tua connessione di casa o ufficio.

NordVPN è compatibile con tutti i dispositivi e sistemi operativi, router compresi, e con un solo abbonamento puoi installarlo su 10 device differenti.