Come vedere Napoli-Milan in streaming (Serie A)

Napoli-Milan accende la giornata 28 di Serie A con una sfida che promette spettacolo. Sul terreno dello stadio Diego Armando Maradona si sfidano due squadre che continuano a coltivare le rispettive ambizioni europee e che presto incroceranno di nuovo i loro cammini proprio nel più importante torneo continentale. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 20:45 di domenica 2 aprile, sarà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Serie A: guarda Napoli-Milan in streaming

A chi desidera seguire il big match segnaliamo dunque la possibilità di guardare la partita in diretta streaming sulla piattaforma con la voce di Pierluigi Pardo scelta per la telecronaca, affiancata da quella di Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Gli azzurri continuano a navigare a vele spiegate verso il terzo scudetto della loro storia, dominando la classifica e tenendo le dirette inseguitrici a distanza. Quarta posizione invece per i rossoneri, che non vincono in campionato da tre turni e non vogliono scivolare fuori dalla zone utile per un piazzamento nell’Europa che conta.

Spalletti dovrà fare i conti con le assenze di Bereszynski e Demme, Pioli con quelle di Messias, Kalulu e Ibrahimovic. Dunque, dovrebbero essere queste le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Olivera, Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Milan (3-4-1-2): Maignan, Thiaw, Kjaer, Tomori, Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez, Brahim Diaz, Giroud, Leao.

È il primo di tre incontri che, in poco più di due settimane, vedranno impegnate le due squadre: oggi per il campionato, poi per i quarti di finale in Champions League.

A dispetto della scaramanzia, i pronostici assegnano il 54% di probabilità alla vittoria dei padroni di casa, il 20% a quella degli ospiti e il restante 26% all’ipotesi di un pareggio.

Come vedere la partita dall’estero

Considerando la portata internazionale dell’evento, saranno in molti a voler vedere Napoli-Milan su DAZN dall’estero. Nessun problema, grazie alla portabilità transfrontaliera garantita dalla piattaforma. Attenzione però se ci si connette da una rete Wi-Fi sconosciuta, condivisa o pubblica.

Anche per lo streaming, così come durante qualsiasi altra attività online, è buona norma mantenere protetti dati e privacy affidandosi a una soluzione dedicata, come nel caso di quella all-in-one proposta da NordVPN (oggi in forte sconto). Oltre alla celebre Virtual Private Network globale include antivirus, gestore password, blocco tracciamento e spazio sul cloud per il backup crittografato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.