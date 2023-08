Come vedere Napoli-Sassuolo in diretta streaming

Napoli-Sassuolo, con fischio d’inizio in programma per domenica 27 agosto alle ore 20:45 e possibilità di vederla in streaming su DAZN, riporta la Serie A nella cornice dello stadio Diego Armando Maradona. Il pubblico partenopeo ritrova gli eroi del terzo scudetto e qualche innesto del calciomercato, al servizio di un nuovo tecnico.

Serie A: guarda Napoli-Sassuolo in streaming

Buona la partenza in stagione per i campioni in carica, grazie alla vittoria con brivido iniziale all’esordio in casa del Frosinone (1-3 con gol di Politano e doppietta del solito Osimhen). Gli ospiti sono invece già in cerca di riscatto, dopo lo scivolone di fronte al loro pubblico contro l’Atalanta (0-2), con 0 punti in classifica e orfani del trascinatore Berardi, nonostante la buona prestazione della scorsa settimana.

I supporter delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli le voci di Pierluigi Pardo e Dario Marcolin, scelti dalla piattaforma rispettivamente per telecronaca e commento tecnico.

Passiamo in rassegna le probabili formazioni che i due allenatori, Garcia e Dionisi, potrebbero (e dovrebbero) schierare al fischio d’inzio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Viti, Vina, Lopez, M. Henrique, Defrel, Bajrami, Laurienté, Pinamonti.

Per i bookmaker, il pronostico è a favore dei padroni di casa. Gli ospiti pagano l’esigenza di trovare una nuova guida in campo, dopo l’estromissione dal progetto del loro uomo più rappresentativo, ma l’ambizione è come sempre quella di far bene nel corso della stagione.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN si possono guardare in streaming tutte le partite della Serie A, dieci per ogni turno di campionato. La formula più conveniente, che permette di risparmiare, è quella che passa dalla sottoscrizione della formula annuale.

