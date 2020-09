NAS, Seagate IronWolf: nuove SSD e un HDD da 18 TB

Aggiornamento annunciato oggi da Seagate per il catalogo di soluzioni destinate allo storage, più nel dettaglio alle unità NAS delle serie IronWolf e IronWolf Pro per ambienti domestici e piccoli uffici. Tra le new entry un disco rigido da 18 TB e SSD.

Le novità annunciate da Seagate per il catalogo IronWolf

Il nuovo IronWolf Pro da 18 TB, ottimizzato proprio per i NAS, fa leva sul firmware AgileArray per garantire prestazioni RAID costanti e la gestione simultanea di più accessi. Adatto a sopportare carichi di lavoro importanti, arriva a una velocità di trasferimento di 250 MB/s. Dispone inoltre dell’IronWolf Health Management e di una garanzia dalla durata di cinque anni.

IronWolf Pro 125 SSD e IronWolf 125 SATA offrono invece prestazioni scalabili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nonché supporto a più utenti, protezione dei dati in caso di interruzione dell’alimentazione e garanzia di cinque anni con tre anni di recupero dati fornito da Seagate Rescue Data Recovery Services. Questo il commento di Jeff Fochtman, Senior Vice President Marketing e Business di Seagate Technology.

Le piccole e medie imprese sono il motore della crescita economica globale e molte stanno comprendendo il potenziale valore che possono fornire i dati per la loro attività, guardando avanti sulla strada verso la ripresa dal COVID-19. Man mano che le aziende, di qualsiasi tipo e dimensione, diventano sempre più dipendenti dalla tecnologia, la consapevolezza del reale valore dei dati, che queste aziende hanno memorizzato, diventerà fondamentale per sfruttare opportunità di crescita e di innovazione future. I nostri aggiornamenti alla famiglia di prodotti NAS IronWolf e IronWolf Pro forniranno alle piccole e medie imprese la solida infrastruttura di gestione dei dati di cui hanno bisogno per pianificare il futuro.

Di seguito i prezzi delle unità annunciate.