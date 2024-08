Nasce “Orientamento Università Online” su ANSA.it: nuovo spazio informativo per studenti

ANSA.it, in collaborazione con AteneiOnline, ha lanciato un nuovo spazio dedicato all’orientamento universitario chiamato “Orientamento Università Online”. Questo servizio è progettato per supportare gli studenti italiani nella scelta del percorso universitario più adatto, offrendo informazioni e consigli preziosi su una vasta gamma di opzioni educative.

Un nuovo spazio informativo per gli studenti

L’iniziativa è gestita da U Lead S.r.l., la società che cura il servizio di orientamento AteneiOnline, ed è accessibile tramite il link https://www.ansa.it/orientamento-universitario/. Questo nuovo spazio si propone di diventare un punto di riferimento per gli studenti, offrendo contenuti approfonditi e dettagliati sui percorsi di studio disponibili presso le Università e Accademie italiane, sia pubbliche che private.

Inizialmente, il focus principale sarà rivolto alle università telematiche, un settore che ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, con numeri record per l’anno accademico 2024/2025. Secondo un’indagine condotta da AteneiOnline, l’interesse per le università telematiche è cresciuto del 59% rispetto all’anno precedente. Questo dato evidenzia un cambiamento nelle preferenze delle nuove generazioni verso l’istruzione a distanza, motivato anche dalla crescente necessità di flessibilità negli studi.

Matteo Monari, fondatore di AteneiOnline, ha espresso grande soddisfazione per il lancio di questa nuova iniziativa:

“Siamo entusiasti di collaborare con un partner autorevole come ANSA.it per offrire agli studenti uno spazio informativo di alta qualità. Il nostro obiettivo è diventare un punto di riferimento nel campo dell’orientamento universitario, fornendo contenuti chiari e dettagliati sia per l’istruzione tradizionale che per quella telematica. Vogliamo contribuire a dissipare i dubbi che ancora circondano le università telematiche, offrendo una visione trasparente e completa di questo settore in continua evoluzione.”

Il nuovo spazio su ANSA.it fornirà agli studenti tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli sul loro futuro accademico. Saranno disponibili dettagli sui corsi offerti dalle università telematiche riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), inclusi i piani di studio, i costi, le modalità di iscrizione, e le opportunità di lavoro post-laurea. Inoltre, saranno presenti articoli e approfondimenti su temi di grande interesse per gli studenti, come la scelta del corso di laurea, l’accesso alle borse di studio e altre agevolazioni.

Questo nuovo spazio rappresenta un punto di riferimento importante per gli studenti italiani che cercano di orientarsi nel complesso mondo dell’istruzione universitaria, garantendo loro accesso a informazioni affidabili e aggiornate per costruire il proprio futuro accademico e professionale.