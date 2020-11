Per Natale, accendi una lampadina (con Alexa)

L’idea regalo ideale per il Natale 2020 è ancora una volta nel mondo Alexa. Da anni Amazon introduce novità in grado di far breccia e anche quest’anno, grazie alla commistione di nuovo design e prezzi immediatamente al ribasso, la sensazione è che in molti pacchi ci sarà uno speaker Amazon Echo pronto a rispondere, a suonare ed a mettersi al servizio. Ma se il regalo vuole avere un tocco di magia in più, la scelta può ricadere su uno dei bundle che mettono assieme gli Echo e le lampadine smart:

Echo Dot + Philips Hue White (34,99 euro)

Echo Dot bianco + Philips Hue White (44,99 euro)

Echo Show 5 + Philips Hue White (49,99 euro)

Echo Show 8 + Philips Hue White (69,99 euro)

La magia sta nel fatto che poter accendere Alexa ed avvitare la lampadina nello stesso momento significa poter far scattare il “momento wow” tramite una semplice formula: “Alexa, accendi la luce“. E la luce si accenderà.

Sebbene per molti il tutto possa ricadere nel semplice alveo della tecnologia, dove è sufficiente mettere assieme smart speaker, smart bulb e una rete Wifi, per altri tutto ciò può significare invece molto di più: una luce da accendere senza lo sforzo di alzarsi, ad esempio; uno scenario che si abilita con il suono della sveglia; un modo per controllare a distanza l’abatjour quando ci si è già affondati tra i cuscini del divano. Regalare una lampadina intelligente assieme ad un Amazon Echo significa moltiplicarne l’utilità e far sì che si possa respirare fin da subito la magia di uno strumento che può impostare promemoria, svelare le previsioni meteo, enunciare le notizie del giorno, suonare la propria playlist preferita e, perché no, accendere e spegnere le luci di casa su comando.

Il bundle costa di meno e vale di più della somma dei singoli componenti. Se c’è una lampadina da accendere per un regalo di Natale, insomma, è proprio questa: basta chiedere ad Alexa.