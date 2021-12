Natale protetto da FFP2, ma solo se le ordini SUBITO

I colori delle regioni italiane stanno per cambiare. Alcune stanno per passare dal giallo all'arancio, mentre altre vedono il giallo per la prima volta dopo molto tempo. La differenza è sostanziale per i non vaccinati, mentre per chi è dotato di Green Pass rafforzato non sono molte le differenze rispetto a prima. In attesa di capire cosa deciderà la cabina di regia nelle prossime ore, il quadro completo delle regole valide in base al colore della propria regione sono disponibili su questa scheda.

A queste regole potranno aggiungersene altre, dedicate al periodo delicato delle vacanze tra Natale e l'Epifania, con limitazioni ai grandi eventi, tamponi aggiuntivi e ulteriori accorgimenti per limitare la trasmissività della variante Omicron: sarà tutto chiaro entro poche ore.

Mascherine, torna l'obbligo all'aperto?

Tra le novità anticipate da Mario Draghi durante la conferenza stampa di fine anno, v'è la possibilità che le mascherine FFP2 possano essere introdotte al chiuso (ove la loro adozione è in ogni caso fortemente consigliata), mentre all'aperto verrebbe istituito un obbligo di mascherina che potrebbe contemplare in tal caso l'uso delle chirurgiche. In ogni caso saranno vacanze “in maschera” per ridurre la diffusione del contagio e tenere calmierata una curva di crescita che in questi giorni sta attanagliando in modo particolare quanti non si sono ancora vaccinati.

Le offerte: come averle entro Natale

Le mascherine chirurgiche hanno ormai raggiunto prezzi particolarmente abbordabili e una confezione da 100 può avere un costo da soli 15 euro. Sono in molti, però, a non avere più FFP2 a disposizione dopo qualche mese di attenzione calante: è questo il momento di tornare a farcire la dispensa per non farsi trovare impreparati di fronte ad eventuali nuovi obblighi in arrivo (nonché al cospetto di una necessaria cautela laddove la distanza rispetto alle altre persone non possa essere garantita).

Ordinando subito è possibile ricevere ancora entro Natale le proprie provviste: tardando qualche ora le si potranno ricevere subito dopo Natale, in previsione di quello che sarà il Capodanno. Queste alcune offerte particolarmente utili in tal senso in attesa della cabina di regia:

Disponibili anche in formato più piccolo per bambini, perché anche questi ultimi – soprattutto se in assenza di vaccino – necessitano di protezione durante questa calda parentesi natalizia:

Sia per adulti che per bambini sarà inoltre molto utile uno strumento come questo:

Lacci di questo tipo, disponibili in vari formati e colori, hanno un prezzo di circa 10 euro e sono molto utili per alleviare la pressione dietro le orecchie: consentono di portare le mascherine più a lungo (soprattutto le FFP2) senza dolori sul padiglione auricolare.

Attenzione sempre e comunque ai tempi di spedizione, perché non in tutti i casi la ricezione sarà compatibile con l'imminenza del Natale.