Nations League in streaming dall'estero: il trucco per vedere l'Italia

La Nations League continua con l’Italia che si prepara a due nuovi match nel corso dei prossimi giorni. Giovedì 14 novembre è in programma la sfida Belgio – Italia mentre domenica 17 novembre ci sarà il big match Italia – Francia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta TV e in chiaro su Rai 1 oltre che in streaming su Rai Play.

Per vedere le partite di Nations League in diretta streaming dall’estero, invece, basta adottare un semplice trucco. Con una VPN, infatti, è possibile geolocalizzare il proprio IP in Italia e, quindi, accedere a Rai Play evitando i blocchi geografici previsti per chi si collega dall’estero.

La VPN da scegliere in questo momento non può che essere NordVPN che, grazie allo Sconto Black Friday, è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN.

Nations League: la procedura per vedere le partite dall’estero

Ecco i passaggi da completare per vedere le partite di Nations League in diretta streaming dall’estero:

per prima cosa è necessario attivare una VPN , andando a scegliere un servizio come NordVPN che permette di sfruttare una connessione senza limiti

, andando a scegliere un servizio come NordVPN che permette di sfruttare una connessione senza limiti successivamente bisognerà installare l’app di NordVPN e selezionare un server italiano per avviare la connessione

e selezionare un per avviare la connessione a questo punto, dopo aver avviato la VPN, sarà sufficiente collegarsi a Rai Play, tramite app oppure tramite browser web, per vedere le partite

Come detto in precedenza, la VPN da scegliere è NordVPN. Il servizio in questione è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese con possibilità di scegliere il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per poter esercitare la garanzia di rimborso integrale.