Nauta W1605 è la nuova workstation portatile di SiComputer

Scegliere il computer giusto per supportare al meglio la produttività quotidiana non è cosa semplice. Il rischio è quello di rimanere disorientati da un’offerta che, da un lato, propone una miriade di alternative provenienti dai brand più disparati, mentre dall’altro costringe a scendere a compromessi in termini di configurazione hardware. E se ti dicessimo che c’è un’azienda 100% italiana che ha appena presentato la tua prossima workstation portatile? Si chiama SiComputer, ha alle spalle un’esperienza più che trentennale nel settore e il nuovo modello a cui facciamo riferimento è Nauta W1605.

La workstation portatile italiana: è Nauta W1605

Potente nelle prestazioni e curata nei minimi dettagli per quanto riguarda il design, integra processori Intel di quattordicesima generazione per gestire senza difficoltà qualsiasi carico di lavoro, anche quelli più impegnativi.

Prima di passarne in rassegna le caratteristiche più importanti, diamo uno sguardo alla descrizione fornita sul sito ufficiale, una sintesi efficace per capire quali siano i suoi principali punti di forza.

Il Nauta W1605 è il compagno ideale per chi cerca un supporto tecnologico avanzato che possa esaltare la propria creatività e realizzare ogni progetto con facilità. Con il suo design raffinato e la scocca in lega di magnesio, ospita al suo interno una scheda grafica RTX serie 4000 di alta qualità, combinata con un processore i9 di ultima generazione per prestazioni eccezionali.

Lo schermo, un top di gamma

L’esperienza si concentra sul display da 16 pollici in alta risoluzione (2560×1600 pixel) pensato per favorire il multitasking e per rendere agevoli le lunghe sessioni trascorse alla scrivania, a casa, in ufficio oppure in movimento. Con una diagonale di questo tipo, un tempo l’avremmo definita un desktop replacement, ma i bordi sottili che circondano il pannello hanno consentito di ottenere un form factor ottimizzato nell’ingombro e nel peso, a beneficio della portabilità.

Scheda video senza compromessi

Ad affiancare la CPU è una scheda video di alto profilo, appartenente alla famiglia NVIDIA GeForce RTX 4070. L’editing dei contenuti multimediali non sarà mai un problema, dagli interventi sulle immagini all’elaborazione dei video, anche in alta risoluzione, sollevando il processore principale dal compito ed evitando così qualsiasi sovraccarico delle risorse. Non manca nemmeno la funzione di overclocking, da attivare quando il gioco si fa duro ed è necessario un boost prestazionale.

Una gestione termica ottimizzata

Nulla è lasciato al caso nemmeno sul fronte della dissipazione del calore, un aspetto di fondamentale importanza, come ben sa chi è solito lavorare in mobilità, grazie a un sistema di raffreddamento progettato ad hoc. Impiega una doppia ventola e un pad termico per migliorare l’efficienza, con quest’ultimo in grado di cambiare il proprio stato al momento giusto, diventando fluido quando riscaldato.

Tastiera, tastierino e touchpad

L’ottimizzazione di ogni componente è un mantra che risuona nell’intero catalogo dei prodotti SiComputer e questa workstation portatile non fa eccezione. Lo testimonia l’utilizzo dello spazio per collocare la tastiera, retroilluminata e con tastierino numerico incluso, molto comodo come ben sa ogni professionista.

A questo ai aggiunge un ampio touchpad con superficie pari a 121,2×75 millimetri, senza rinunciare all’ergonomia, un altro requisito fondamentale e imprescindibile in ambito business.

La batteria e l’alimentatore Ultra Slim

Sotto la scocca trova posto anche una batteria da 60 Wh. Non è tutto, perché con Nauta W1605 è fornito l’alimentatore Ultra Slim da 240 W, compatto nelle dimensioni e comodo da avere sempre con sé in movimento.

Le specifiche tecniche

In conclusione, ecco un riepilogo con le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate.

Schermo da 16 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, formato 16:10, refresh rate fino a 240 Hz, 100% della gamma DCI-P3 e ΔE<2;

processori Intel Core (fino a i9) di quattordicesima generazione;

scheda video NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB di memoria dedicata;

fino a 64 GB di RAM DDR5;

SSD NVMe M.2 a partire da 250 GB (due slot);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ed Ethernet;

porte USB-C (con Thunderbolt 4) e USB Type-A, slot microSD e jack audio;

uscita video HDMI;

webcam HD con microfono;

altoparlanti stereo con tecnologia Nahimic Audio;

tastiera retroilluminata con tastierino numerico e ampio touchpad;

dimensioni 356,6x245x25 millimetri, peso 2,4 chilogrammi.

Come acquistare Nauta W1605

Per ulteriori informazioni rimandiamo alla pagina dedicata al prodotto, mentre per acquistare la workstation portatile è possibile contattare uno dei rivenditori autorizzati presenti in tutta Italia. Come? È sufficiente compilare il form sul sito ufficiale.

Come anticipato, SiComputer è una realtà attiva dal 1993 e impegnata nella produzione di PC Made in Italy. Fa del rapporto diretto con il cliente, anche e soprattutto nel post-vendita, una priorità assoluta. Per conoscere la sua storia rimandiamo all’approfondimento pubblicato su queste pagine.

In collaborazione con SiComputer