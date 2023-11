Naviga alla velocità della luce con Aruba: la fibra ultraveloce a partire da 17,69 euro al mese

Aruba Fibra offre un’opportunità irresistibile per coloro che cercano la perfetta combinazione di affidabilità, velocità e convenienza a casa.

Con un costo che parte da soli 17,69 euro al mese per i primi sei mesi e nessun costo di attivazione, Aruba Fibra si presenta come una scelta allettante per chi desidera prestazioni di alto livello.

La tecnologia utilizzata da Aruba Fibra, la famosa FTTH (Fiber To The Home), assicura una connessione affidabile e veloce.

Grazie al download che arriva fino a 2,5 Gbps e all’upload che arriva fino a 1 Gbps, il servizio offre la possibilità di godersi lo streaming senza interruzioni e navigare su Internet a velocità pazzesche.

Aruba Fibra: il servizio fibra completo ed economico che cercavi

La flessibilità è al centro dell’offerta di Aruba Fibra. Con l’opzione Aruba All-in Promo (19,89 euro mensili per i primi sei mesi), potrai usufruire di chiamate nazionali illimitate e di un router Wi-Fi incluso.

Non ci sono costi di attivazione e migrazione, mentre dovrai pagare soltanto 20 euro di penale per recedere dal servizio prima della scadenza del contratto.

Se desideri maggiore personalizzazione, l’offerta Fibra Aruba Promo a 17,69 euro al mese per sei mesi ti consente di scegliere tra alcuni servizi aggiuntivi.

Questo bundle, come quello precedente, non prevede costi di attivazione e migrazione, e la possibilità di interrompere il servizio temporaneamente con Stop&Go.

L’attivazione della fibra Aruba è un processo rapido e senza complicazioni. Basta completare l’acquisto online, verificare la copertura nella tua zona e scegliere la tecnologia più adatta.

La gestione dell’attivazione avviene comodamente dal tuo smartphone, con la possibilità di fissare un appuntamento a tuo comodo. Un tecnico incaricato si occupa di tutto, e con il router Wi-Fi a noleggio, la configurazione è inclusa.

Inoltre, attivando Aruba Fibra, si ottiene uno sconto del 70% su Aruba Drive: un servizio di archiviazione che offre spazio illimitato per archiviare e condividere file, garantendo sicurezza e accessibilità ovunque tu sia. Con Aruba, la connessione ultraveloce diventa un’esperienza completa di servizi integrati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.