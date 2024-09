Naviga in anonimato con Cyberghost, da oggi in super sconto dell’83%

C’è incetta di offerte VPN nel Web, ma non tutte sono convenienti. Noi abbiamo oggi la nostra proposta: Cyberghost con il super sconto dell’83%. Valido per l’abbonamento di due anni, aggiunge anche 4 mesi extra gratuiti di servizio e la garanzia di rimborso di 45 giorni. Il costo mensile è di 2,03 euro, un vero affare.

Stiamo parlando di una VPN di qualità, che offre connessione crittografata e consente di utilizzare indirizzi IP da altri Paesi. Ottimo per eludere i blocchi geografici e le censure online.

Super sconto dell’83%: protezione totale su internet

Visitando il sito ufficiale di CyberGhost, si capisce subito che non si tratta di una promozione qualunque. Il risparmio offerto è notevole, e rappresenta un’opportunità imperdibile per garantirti la protezione totale che stavi cercando, risparmiando anche.

CyberGhost vanta un network di server vastissimo, distribuito in oltre 100 Paesi. Ciò garantisce larghezza di banda illimitata e permette di connettere fino a sette dispositivi contemporaneamente (Windows, Mac, iOS, Android o Linux). Inoltre, la politica no log certificata assicura che nessuno può tracciare le tue attività online.

Un ulteriore vantaggio di questa VPN è la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati” valida per 45 giorni. Se, dopo averla provata, non sei soddisfatto, puoi richiede il rimborso completo. Inoltre, puoi pagare in tre rate con PayPal.

Con questa offerta, non solo risparmi una cifra considerevole, ma ottieni anche una VPN illimitata per tutti i tuoi dispositivi. Così potrai connettersi in sicurezza ai Wi-Fi pubblici, bypassare restrizioni geografiche per guardare i tuoi contenuti preferiti o semplicemente proteggere la tua privacy online.

Non lasciarti scappare l’opportunità di proteggere la tua navigazione online con CyberGhost, da oggi in super sconto dell’83%.