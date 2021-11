Naviga in sicurezza con BlufVPN: 79,99 Euro per abbonamento A VITA!

Siete alla ricerca di un servizio VPN di qualità che vi permetta di navigare in completa sicurezza? Volete accedere a contenuti limitati geograficamente su servizi di streaming? Manca una delle vostre serie preferite su Netflix o Prime Video? BlufVPN è ora in offerta in occasione del Black Friday, ancora per dieci giorni da oggi, 19 novembre 2021. Il prezzo? 79,99 Euro a vita!

BlufVPN sgancia l’offerta bomba per il Black Friday

Ebbene sì, avete capito benissimo: BlufVPN garantisce l’accesso a vita al suo servizio con un unico pagamento dall’ammontare estremamente intrigante. Il servizio, ricordiamo, si fonda su una rete di oltre 600 server in più di 60 Paesi. Ciò consente di vedere serie TV, film e sport normalmente non accessibili in Italia, semplicemente collegandosi a piattaforme collocate fuori dal nostro confine.

Ovviamente, punto di forza e utilità della Virtual Private Network è la navigazione sicura e anonima. A proteggere gli utenti ci pensa la crittografia AES a 256 bit, assieme a protocolli come IKEv2/IPSec, OpenVPN e Wireguard. Temete che i gestori del servizio visualizzino la vostra cronologia? Non dovete preoccuparvi: BlufVPN garantisce la no-log policy. Non volete le pubblicità sui siti Web che visitate? Integrato nel servizio c’è uno strumento sempre attivo per il blocco degli annunci. Se avete dubbi tecnici, inoltre, l’assistenza vi assisterà quando volete, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’offerta del Black Friday consentirà di ottenere BlufVPN a vita per soli 79,99 Euro. Considerando che, così facendo, si rimuove il limite dell’abbonamento mensile o annuale, è davvero una promozione da non perdere. Ricordiamo poi che BlufVPN è accessibile su PC Windows, macOS, smartphone Android e iOS. L’utilizzo per singolo account sarà limitato a 5 dispositivi. Il pagamento sarà effettuabile tramite carta di credito o di debito. Il rimborso viene invece garantito entro 30 giorni dall’acquisto in caso di insoddisfazione nell’utilizzo o di problemi tecnici.