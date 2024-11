Naviga in sicurezza con Surfshark, a 1,99€ al Mese

Cosa include l’offerta di Surfshark

Surfshark è molto più di una semplice VPN. Grazie a una suite completa di strumenti, garantisce una navigazione sicura e privata, proteggendo i tuoi dati da tracker, malware e fughe di informazioni.

Dispositivi illimitati: Proteggi tutti i tuoi dispositivi con un unico account.

Proteggi tutti i tuoi dispositivi con un unico account. Crittografia avanzata: Massima sicurezza con protocolli di crittografia all’avanguardia.

Massima sicurezza con protocolli di crittografia all’avanguardia. Privacy garantita: Politica no-log e server basati su RAM per proteggere la tua identità.

Politica no-log e server basati su RAM per proteggere la tua identità. Protezione aggiuntiva: Include strumenti come Ad blocker, protezione antimalware e avvisi sulle violazioni dei dati.

Surfshark One+: la soluzione completa per la tua sicurezza

Con Surfshark One+, non solo navighi in modo sicuro, ma proteggi anche la tua identità online. Questo pacchetto include:

VPN: Crittografia avanzata per nascondere il tuo indirizzo IP.

Crittografia avanzata per nascondere il tuo indirizzo IP. Alternative ID: Creazione di e-mail proxy per evitare spam e fughe di dati.

Creazione di e-mail proxy per evitare spam e fughe di dati. Antivirus: Protezione 24/7 contro virus e malware.

Protezione 24/7 contro virus e malware. Alert: Notifiche immediate in caso di violazione dei dati personali.

Notifiche immediate in caso di violazione dei dati personali. Search: Motore di ricerca privato senza tracciamento o pubblicità.

I vantaggi offerti da Surfshark

Prezzo imbattibile: Solo 1,99€ al mese per 2 anni con 4 mesi extra inclusi.

Solo 1,99€ al mese per 2 anni con 4 mesi extra inclusi. Facile configurazione: Pronta all’uso su tutti i dispositivi.

Pronta all’uso su tutti i dispositivi. Supporto globale: Server in oltre 100 località per garantire velocità e affidabilità.

Non aspettare: l’offerta termina il 2 dicembre. Proteggi la tua privacy e naviga senza restrizioni e scopri tutti i vantaggi di Surfshark.