Naviga online senza rischi con ExpressVPN e ottieni questo SUPER sconto

Le Virtual Private Network sono strumenti indispensabili per mantenere un primo livello di protezione quando si naviga online.

Ciò è possibile sia sotto il punto di vista delle minacce concrete, ovvero malware e simili, sia in ottica privacy. Attraverso una VPN adeguata, infatti, è possibile ottenere l’anonimato online durante la navigazione.

Ciò si traduce nell’impossibilità, da parte di ISP, governi e criminali informatici di tracciare le attività online dell’utente. Affinché tutto funzioni a dovere, però, è anche importante scegliere un provider in grado di garantire standard qualitativi elevati.

In caso contrario, il rischio è quello di avere a che fare con una VPN lenta o, ancora peggio, che non riesce a filtrare adeguatamente la connessione.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Online senza rischi? Ecco perché ExpressVPN è la scelta giusta

Tra i tanti nomi del settore, quello di ExpressVPN viene considerato come tra i più apprezzati. Si tratta, a tutti gli effetti, di una delle VPN più efficaci, capace di far valere diversi punti di forza.

L’alto livello di crittografia, per esempio, offre un’ottima base da cui partire per quanto concerne una navigazione sicura. Altra caratteristica degna di nota, tra le altre, è l’ampia varietà di indirizzi IP da cui attingere.

Sotto questo punto di vista, si parla di ben 94 paesi e, per il solo contesto italiano, di due possibili location tra cui scegliere, ovvero Milano e Cosenza.

Quantità di server e tecnologia adattata, favoriscono non solo la sicurezza, ma anche le performance. Non per niente, ExpressVPN viene considerata come una delle migliori soluzioni del settore per chi intende sfruttare la VPN per accedere a servizi di streaming non accessibili dal nostro paese.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione, ExpressVPN può considerarsi alla portata di tutti.

Stiamo infatti parlando di uno sconto del 49% rispetto al prezzo di listino. Ciò significa che è possibile ottenere una delle migliori VPN al mondo spendendo appena 6,67 dollari al mese.

A ciò, infine, vanno anche aggiunti 3 mesi gratis di servizio, il che rende l’offerta nel suo complesso ancora più allettante.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.