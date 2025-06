Naviga senza censura con NordVPN: ora in offerta con sconto mai visto

Accedere liberamente a tutti i contenuti web, anche in Paesi dove vigono blocchi o restrizioni, è possibile grazie a NordVPN, che oggi è disponibile con uno sconto del 72% sul piano biennale Base, per un costo finale di soli 3,39€ al mese.

Una soluzione efficace, veloce e sicura per chi cerca privacy e libertà online, aggirando la censura senza complicazioni. E ora c’è un’ulteriore novità: con il codice sconto BLAZE5 puoi ottenere un ulteriore sconto del 5%.

Come NordVPN aggira la censura (e protegge i tuoi dati)

NordVPN mette a disposizione server offuscati che nascondono il fatto stesso che si stia usando una VPN. Questo consente di superare i controlli dei firewall più restrittivi, accedendo a piattaforme, siti e servizi normalmente bloccati. Che si tratti di eludere una censura governativa, accedere a contenuti streaming non disponibili nel proprio paese o navigare in sicurezza da reti pubbliche, NordVPN è tra le soluzioni più affidabili sul mercato.

Tra i punti di forza anche NordLynx, protocollo VPN proprietario che combina velocità e crittografia avanzata, e la funzione Double VPN, che reindirizza il traffico attraverso due server per una protezione ancora più elevata. A completare l’esperienza, c’è l’estensione VPN per Chrome, pensata per chi vuole proteggersi direttamente dal browser.

Infine, la protezione contro perdite DNS e IP mantiene l’anonimato intatto anche in ambienti digitali particolarmente sorvegliati.

L’offerta è attiva per un periodo limitato e si attiva direttamente dal sito ufficiale di NordVPN. Un’occasione perfetta per chi vuole dire addio ai blocchi online e riconquistare il controllo sulla propria navigazione.