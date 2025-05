Naviga senza pubblicità con Surfshark AdBlocker a soli 2,19€ al mese

Stanco dei fastidiosi pop-up, banner invadenti e video pubblicitari che interrompono la tua navigazione? Ora puoi dire addio a tutto ciò con Surfshark AdBlocker, la soluzione ideale per bloccare ogni tipo di pubblicità e tracker, rendendo la tua esperienza online più fluida e senza distrazioni.

E il tutto a solo 1,99€ al mese, con l’aggiunta di 3 mesi gratuiti!

Con Surfshark Adblocker niente più fastidiosi annunci

Con Surfshark AdBlocker non dovrai più sopportare richieste di consenso per i cookie né banner che coprono il contenuto che stai leggendo. Non solo sul tuo computer, ma anche su smart TV, dove gli annunci video sono bloccati in modo efficace, garantendoti una visione priva di interruzioni. Questo servizio ti offre una navigazione pulita, senza rischi di clic indesiderati.

Passando al piano biennale Starter, potrai risparmiare fino all’87% sul costo del servizio, con soli 1,99€ al mese e 3 mesi gratuiti. Se preferisci un impegno minore, puoi optare per il piano annuale a 3,19€ al mese, con uno sconto del 79% rispetto al prezzo originale, o testare il servizio con un piano mensile a 15,45€.

Oltre a bloccare gli annunci, il piano Starter include anche una VPN sicura e il servizio Alt ID per proteggere la tua identità online, offrendoti una protezione completa durante la navigazione. Inoltre, c’è una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni, quindi puoi provare il servizio senza rischi.

Non perdere questa occasione: goditi un internet senza pubblicità fastidiose con Surfshark AdBlocker, a soli 1,99€ al mese con il piano biennale e 3 mesi extra gratuiti. Visita il sito ufficiale per maggiori dettagli.