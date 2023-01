Navigare in sicurezza con Cyberghost a un prezzo ultra conveniente

Navigare in sicurezza è una delle priorità per gli utenti di Internet. Perché non affidare il compito di proteggere la privacy e i dati personali a un servizio di VPN premium?

Le offerte non mancano di certo a favore di chi intende entrare nel mondo delle VPN oppure per gli utenti che non intendono più rinnovare l’attuale abbonamento perché insoddisfatti del servizio.

Quindi, mai come in questi due casi è l’occasione giusta per sottoscrivere un abbonamento a una VPN di indubbia qualità.

Una proposta molto interessante arriva da Cyberghost, servizio VPN molto conosciuto e che propone un piano di abbonamento all’insegna del risparmio.

Cyberghost per navigare in sicurezza senza pensieri

Cyberghost non avrebbe bisogno di alcuna presentazione, poiché è un servizio VPN di livello premium di cui si avvalgono milioni di utenti in tutto il mondo.

Con Cyberghost navigare in sicurezza non è soltanto sinonimo di garanzia, ma anche di accesso a diversi server attivi, che sono in totale 7.000 locati in 90 Paesi in tutto il mondo.

Inoltre, a questo si aggiunge un efficace ed efficiente sistema che seleziona automaticamente i server, il quale garantisce agli utenti la migliore connessione possibile tra tutte quelle disponibili.

Anonimato e velocità sono due caratteristiche di questa VPN, che consente di bypassare i blocchi regionali e accedere a contenuti non disponibili in Italia, come quelli di Netflix o di altre piattaforme streaming.

Cyberghost persegue anche la politica No-Log, ossia non memorizza la cronologia di navigazione e i cookie degli utenti abbonati.

Accedendo a questa pagina, si può sottoscrivere un piano di abbonamento biennale, che è scontato del 82%, Infatti, il costo mensile ammonta a 2,19 euro, per un totale di 56,94 euro.

Ma non finisce qui. Cyberghost è una dei pochi servizi VPN che offre una garanzia di rimborso di 45 giorni, veramente comoda se si vuole testare l’abbonamento per vedere se soddisfa tutte le esigenze personali di navigazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.