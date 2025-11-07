 Navigare senza phishing, truffe e malware: NordVPN è in offerta al miglior prezzo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Navigare senza phishing, truffe e malware: NordVPN è in offerta al miglior prezzo

I piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, con il prezzo più basso del 2025 fissato a 2,99 euro al mese.
Navigare senza phishing, truffe e malware: NordVPN è in offerta al miglior prezzo
Sicurezza VPN
I piani della durata di due anni sono in sconto del 74%, con il prezzo più basso del 2025 fissato a 2,99 euro al mese.
Freepik

La navigazione sul web è diventata sempre più un percorso ad ostacoli, dove farsi male per davvero non è purtroppo un’eventualità remota, anzi. Tra sofisticati tentativi di phishing, truffe informatiche all’ordine e malware onnipresenti, oggi uscire indenni da una banale ricerca sul web o da qualche ora sui social è una vera e propria impresa.

E così, se si è reduci da una giornata in cui è accaduto l’irreparabile, o semplicemente ci si vuole mettere al riparo da brutte sorprese, è arrivato il tempo di pensare a una soluzione definitiva. In tal senso lo strumento più efficace è una VPN, servizio di rete privata virtuale che aiuta gli utenti a rendersi invisibili agli occhi di hacker e cybercriminali.

Tra le migliori VPN segnaliamo NordVPN, che rispetto alla concorrenza ha una marcia in più, o meglio uno strumento in più: Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria che agisce da tool anti-malware in grado di bloccare siti web di truffe e phishing, nonché tentativi di malware, restituendo una navigazione più veloce e sicura.

Al momento i piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, la scontistica più alta mai registrata quest’anno. Di conseguenza, gli utenti interessanti possono sottoscrivere NordVPN al prezzo più basso di tutto il 2025: 2,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Base, 3,89 euro al mese per due anni per il piano Plus e 6,39 euro al mese per due anni consecutivi per il piano Ultimate.

Lo strumento anti-malware Threat Protection Pro è incluso nei piani Plus e Ultimate, mentre l’account Base offre la versione “lite”, in grado comunque di bloccare pubblicità e domini potenzialmente pericolosi.

A tutto questo, infine, si aggiungono tre mesi extra di servizio gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di rimborso. La richiesta di rimborso può essere presentata qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.

Vai all’offerta di NordVPN

Lo sconto di NordVPN per il Black Friday

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 7 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis

PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis
Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri

Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri
Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN

Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN
Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN

Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN
PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis

PIA: la VPN 100% open source ora con l'81% di sconto e 2 mesi gratis
Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri

Black Friday 2025 NordVPN: -74% con 3 mesi gratis e navighi senza pensieri
Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN

Cerchi una VPN con IP estero? Guarda questa offerta di ExpressVPN
Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN

Acquisti online: in vista del Black Friday è il momento di scegliere la migliore VPN
Federico Pisanu
Pubblicato il
7 nov 2025
Link copiato negli appunti