Navigare senza phishing, truffe e malware: NordVPN è in offerta al miglior prezzo

La navigazione sul web è diventata sempre più un percorso ad ostacoli, dove farsi male per davvero non è purtroppo un’eventualità remota, anzi. Tra sofisticati tentativi di phishing, truffe informatiche all’ordine e malware onnipresenti, oggi uscire indenni da una banale ricerca sul web o da qualche ora sui social è una vera e propria impresa.

E così, se si è reduci da una giornata in cui è accaduto l’irreparabile, o semplicemente ci si vuole mettere al riparo da brutte sorprese, è arrivato il tempo di pensare a una soluzione definitiva. In tal senso lo strumento più efficace è una VPN, servizio di rete privata virtuale che aiuta gli utenti a rendersi invisibili agli occhi di hacker e cybercriminali.

Tra le migliori VPN segnaliamo NordVPN, che rispetto alla concorrenza ha una marcia in più, o meglio uno strumento in più: Threat Protection Pro, funzionalità proprietaria che agisce da tool anti-malware in grado di bloccare siti web di truffe e phishing, nonché tentativi di malware, restituendo una navigazione più veloce e sicura.

Al momento i piani di due anni di NordVPN sono in sconto del 74%, la scontistica più alta mai registrata quest’anno. Di conseguenza, gli utenti interessanti possono sottoscrivere NordVPN al prezzo più basso di tutto il 2025: 2,99 euro al mese per 24 mesi per il piano Base, 3,89 euro al mese per due anni per il piano Plus e 6,39 euro al mese per due anni consecutivi per il piano Ultimate.

Lo strumento anti-malware Threat Protection Pro è incluso nei piani Plus e Ultimate, mentre l’account Base offre la versione “lite”, in grado comunque di bloccare pubblicità e domini potenzialmente pericolosi.

A tutto questo, infine, si aggiungono tre mesi extra di servizio gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di rimborso. La richiesta di rimborso può essere presentata qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative.