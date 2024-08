Navigazione anonima assicurata con Cyberghost, ancora in offerta per poco (-82%)

CyberGhost VPN è tornato alla ribalta grazie all’offerta estiva, che durerà però ancora per poco. Pagando l’82% in meno, avrai la navigazione anonima assicurata che da tempo cercavi per due anni, che si allungano ulteriormente con i due mesi extra gratuiti. La garanzia di rimborso di 45 giorni, poi, ti offre l’occasione di provare il servizio VPN. Se non dovesse soddisfarti, richiedi indietro i tuoi soldi.

Oltre alla velocità, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo grazie alle sue numerose funzioni per la sicurezza e la privacy. La scelta, quindi, è davvero ottima. Ti consigliamo di pensarci, ma non troppo, visto che l’offerta sta per scadere.

Navigazione anonima assicurata: perché scegliere CyberGhost VPN?

Negli anni, CyberGhost ha saputo conquistare tantissimi utenti grazie alla sua ineguagliabile velocità di connessione. Mentre altri servizi cercano in tutti i modi di mantenersi nel range delle performance decenti, CyberGhost continua a mantenere la sua posizione di vantaggio. Larga parte del suo successo si deve alla crittografia AES a 256 bit, la più potente in circolazione, che mette i dati al sicuro come in una cassaforte.

In aggiunta, CyberGhost segue ciecamente la politica no-log: niente monitoraggio, niente condivisione, niente vendita dei dati degli utenti. Una sicurezza non da poco visto che la privacy online è continuamente a rischio.

La promo ti offre l’occasione di sottoscrivere il piano biennale a soli 2,19 euro al mese, con due mesi extra gratuiti e la garanzia di rimborso di 45 giorni. Un affarone a cui non puoi dire di no.

Se guardi al resto della concorrenza, in pochissimi riescono a raggiungere il livello di CyberGhost in quanto a velocità, sicurezza e trasparenza. Consiglio spassionato? Approfitta di questa offerta. La navigazione anonima assicurata al prezzo scontato dell’82% non la trovi sotto una pietra.