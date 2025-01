Navigazione sicura per bambini: scopri le funzionalità di Kaspersky Safe Kids

La sicurezza online dei bambini è una sfida crescente per i genitori, con il web che offre opportunità educative ma anche rischi come contenuti inappropriati, cyberbullismo e contatti indesiderati. Kaspersky Safe Kids rappresenta una soluzione completa e innovativa per proteggere i più piccoli mentre esplorano il mondo digitale, garantendo al contempo tranquillità ai genitori.

Grazie alla promozione attuale, è possibile attivare il piano annuale di Kaspersky Safe Kids a soli 21,99€, invece del prezzo originario di 27,99€. Un piccolo investimento che offre un grande valore in termini di sicurezza e tranquillità.

Kaspersky Safe Kids: una protezione a 360 gradi per i più piccoli

Il tool in questione non si limita a bloccare contenuti indesiderati: consente ai genitori di monitorare le attività online, impostare limiti di tempo per l’utilizzo dei dispositivi e localizzare i propri figli grazie alla funzione di tracciamento GPS. Questi strumenti non solo migliorano la sicurezza, ma aiutano anche a sviluppare sane abitudini digitali, promuovendo un uso equilibrato della tecnologia.

Un’altra funzionalità importante è la notifica in tempo reale quando i bambini cercano di accedere a siti o applicazioni bloccate, permettendo ai genitori di intervenire prontamente. Inoltre, i report dettagliati disponibili sull’app offrono una panoramica completa delle abitudini digitali dei piccoli, aiutando a personalizzare la protezione secondo le loro esigenze.

Non lasciare che i rischi del web compromettano la serenità della tua famiglia. Visita il sito ufficiale di Kaspersky per scoprire tutti i dettagli dell’offerta e iniziare subito a proteggere i tuoi figli nel mondo digitale.