Navigazione sicura: una VPN fa la differenza e protegge la privacy

Una VPN può fare la differenza tra un accesso a Internet non sicuro e una connessione sicura e protetta, anche quando si utilizza una rete pubblica. È la struttura del servizio di una VPN che può rappresentare un punto di svolta per gli utenti.

Grazie alla possibilità di crittografare il traffico dati e a un approccio “zero log”, infatti, una VPN può garantire un accesso sicuro e senza tracciamento a Internet ai suoi utenti, risultando decisiva per proteggere la privacy.

L’esempio lampante di un servizio di questo tipo è NordVPN, che garantisce un accesso a Internet sicuro in ogni situazione. Una delle migliori VPN sul mercato è ora in sconto, con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese. Per saperne di più sulla promo basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Navigazione sicura: ecco perché usare una VPN

Scegliere una VPN può, quindi, rivelarsi essenziale. La possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati, infatti, consente di rendere inaccessibili le informazioni trasmesse e ricevute a terzi, permettendo un accesso sicuro e privato a Internet anche quando si utilizza un hotspot pubblico (che in genere è da considerare sempre come una connessione non sicura).

A garantire la privacy, però, è necessario che ci sia una politica zero log da parte della VPN. In sostanza, il provider che gestisce la rete VPN, adottando un approccio di questo tipo, garantisce ai suoi utenti l’assenza di un sistema di raccolta dei dati sulla sua attività. In questo modo, l’uso della VPN è davvero privato.

Molte VPN, inoltre, adottano sistemi di sicurezza aggiuntivi, come il blocco automatico del software dannoso durante la navigazione. Si tratta di un ulteriore meccanismo per garantire una protezione aggiuntiva e, in ultima analisi, una connessione davvero molto più sicura.

NordVPN è un esempio di VPN in grado di rispettare tutte le caratteristiche citate in precedenza per poter avere un accesso sicuro a Internet. Il servizio in questione ha ora un costo di 2,99 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso.