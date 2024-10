NBA app: nuove funzionalità per la stagione 2024/25

NBA Italia ha comunicato la disponibilità della nuova app che permetterà ai fan di seguire le star del basket statunitense nel miglior modo possibile su tutti i dispositivi supportati. Tra le novità più interessanti c’è la modalità Multiview, ovviamente utile su schermi di grandi dimensioni, come monitor per PC e smart TV.

Inizia la stagione 2024/25

L’app NBA può essere installata su numerosi dispositivi: smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, Amazon Fire TV, Xbox, PlayStation e Android TV. Molti contenuti sono gratuiti, ma per vedere le partite in diretta è necessario sottoscrivere l’abbonamento League Pass (109,99 euro) o League Pass Premium (149,99 euro). Quest’ultimo elimina la pubblicità, consente la visione su tre dispositivi in contemporanea e offre la visione offline (download).

L’abbonamento League Pass permette di accedere alla modalità Multiview introdotta con la nuova versione dell’app. Gli utenti possono seguire contemporaneamente fino a quattro partite. È inoltre possibile personalizzare l’esperienza di visione, accedere a vari tipi di highlights e vedere in sovrimpressione statistiche e punteggi.

Un’altra novità è NBA Insights, un tool di intelligenza artificiale basato su Azure che offre aggiornamenti continui sugli eventi salienti delle partite e sulle prestazioni dei giocatori. L’IA viene usata anche per calcolare il Dunk Score, un punteggio che tiene conto di vari fattori, tra cui distanza di salto, stile e forza della schiacciata.

Con l’app si potranno seguire diversi contenuti esclusivi, come la terza stagione della serie Pass the Rock che include l’episodio speciale Rookie Year Edition focalizzato sulla stagione da rookie di Victor Wembanyama dei San Antonio Spurs. Da domenica sarà invece disponibile Raising 18, una docuserie composta da nove episodi racconta il percorso dei Boston Celtics verso la vittoria delle NBA Finals 2024.