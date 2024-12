NBA Christmas Day 2024: partite, orari e come seguirlo in streaming in Italia

È tutto pronto per l’NBA Christmas Day 2024. Come da tradizione, il 25 di dicembre sarà una giornata dedicata alla NBA, con tanti match di primo piano in programma e, soprattutto, con la possibilità di seguire le partite con orari “comodi” anche dall’Italia. I match in programma sono quattro e l’NBA Christmas Day 2024 prenderà il via a partire dalle 18.

Per vedere tutte le partite in diretta streaming è possibile affidarsi a NOW e attivare il Pass Sport, disponibile con un costo di 24,99 euro per un mese oppure di 14,99 euro al mese per 12 mesi. Il Pass in questione permette di seguire tutta la programmazione sportiva di Sky e, quindi, tutte le partite di NBA trasmesse dall’emittente.

Con il Pass Sport è possibile anche guardare la Champions League e tutte le altre competizioni calcistiche trasmesse da Sky oltre ai tornei di tennis, alla Formula 1, alla Moto GP e molto altro ancora. Per accedere al Pass basta visitare il sito ufficiale di NOW.

NBA Christmas Day 2024: partite in programma e orari in Italia

Ecco il programma completo delle partite dell’edizione 2024 dell’NBA Christmas Day:

New York-San Antonio in diretta dalle 18

in diretta dalle Dallas-Minnesota in diretta dalle 20.30

in diretta dalle Boston-Philadelphia in diretta dalle 23

in diretta dalle Golden State-Los Angeles Lakers in diretta dalle 2

in diretta dalle Phoenix-Denver in diretta dalle 4.30

Tutte le partite, tranne l’ultima, saranno trasmesse con commento in italiano da parte della redazione di Sky. Per seguire il Christmas Day è possibile collegarsi a NOW e attivare il Pass Sport, tramite il link qui di sotto. Una volta attivato, il Pass permetterà subito l’accesso ai contenuti. Il costo è di 24,99 euro per un mese ma con l’abbonamento annuale (con pagamento mensile) è possibile attivare il Pass con un prezzo ridotto fino a 14,99 euro al mese.