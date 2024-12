Neanche 45€ per un proiettore veramente Portatile e Full HD: bomba

Ci sono tantissimi modelli sul mercato ma tu hai mai pensato di averne uno a disposizione che ha la risoluzione Full HD e pesa meno di 1kg nell’effettivo? Il Mini proiettore Portatile di WIMIUS è una genialata senza precedenti, con maniglia incorporata e una serie di tecnologie che ti farà sempre sentire come al cinema. Puoi acquistarlo non con uno ma con ben 3 sconti: collegati su Amazon dove con 44,81€ completi l’acquisto. Spunta il coupon e usa il codice PGHSDHGI per vedere il prezzo crollare.

Mini proiettore portatile: come trasformare casa in una sala riproduzioni

Viste le dimensioni e la facilità di utilizzo, questo dispositivo è la chiave per rendere ogni serata maratona o del semplice streaming un’esperienza unica. Goditi una bella riproduzione che avvii nel giro di due minuti e senza dover smanettare all’infinito. Il mini Proiettore portatile che ti sto suggerendo è un successone e con triplo sconto è anche un affare.

Hai una risoluzione nativa di 720p ma supporta a pieno il Full HD per non rinunciare a niente. Un secondo dettaglio che rende il dispositivo ottimo è il grado di luminosità che ammonta a 18000 Lumen per una riproduzione brillante e con colori vivaci. In altre parole non devi temere di un risultato sbiadito. Non mancano all’appello lo zoom e il focus elettrico per completare il tutto.

Hai WiFi e Bluetooth integrati per collegare qualunque dispositivo senza cavi ma se hai bisogno di connettere “alla vecchia maniera” ci sono porte HDMI, USB, AV e Jack Audio a pronta disposizione.

Parlando un po’ del suo design, il dispositivo è un piccoletto con una forza della natura. Pesa meno di 1kg nel complessivo e con la maniglia integrata lo porti a spasso nel più facile dei modi.

A soli 44,81€ su Amazon, il mini proiettore portatile in triplo sconto è un successo assicurato. Trasforma la tua casa in un cinema e mi raccomando: spunta il coupon e usa il codice PGHSDHGI per vedere il prezzo crollare.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.