Nearby Share su Windows è in download per tutti

Dopo aver trascorso poco meno di quattro mesi in fase beta, la versione Windows del software Nearby Share di Google è da oggi in download per tutti. Si tratta dell’applicativo sviluppato dal gruppo di Mountain View che permette di scambiare rapidamente file tra i PC e i dispositivi Android, smartphone o tablet. Per scaricarlo e installarlo non bisogna far altro che visitare il sito ufficiale.

Come funziona Nearby Share di Google su PC

Rispetto alla versione precedente, già messa alla prova da circa 1,7 milioni di utenti, quella attuale include alcune nuove funzionalità come la stima del tempo necessario per portare a termine il trasferimento e la visualizzazione di un’anteprima delle immagini all’interno della notifica che compare prima di avviare la trasmissione vera e propria.

Di fatto, si tratta di un’alternativa ad AirDrop di Apple. Non che mancassero gli strumenti di terze parti creati a questo scopo, ma Nearby Share è un progetto curato direttamente da Google e, di conseguenza, avvantaggiato dall’integrazione nativa in Android. Lo abbiamo provato: è davvero semplice. Da computer a telefono è sufficiente selezionare un file o trascinarlo sulla schermata principale, poi indicare il dispositivo di destinazione.

Per il percorso contrario, invece, l’opzione “Condividi nelle vicinanze” comparirà automaticamente tra quelle mostrate su mobile dopo aver selezionato il file da inviare e premuto il pulsante “Condividi”. Sullo schermo del desktop apparirà quanto segue.

I requisiti per l’utilizzo di Nearby Share su PC sono una versione 64-bit dei sistemi operativi Windows 10 o Windows 11 e l’attivazione dei moduli Wi-Fi e Bluetooth. Sullo smartphone è inoltre necessario assicurarsi di aver attivato la condivisione con i dispositivi nelle vicinanze, all’interno delle impostazioni. Per tutti i dettagli rimandiamo alla pagina del supporto dedicata.

Nel comunicato di annuncio, Google rende noto di essere al lavoro con partner come HP per includere il software su alcuni computer selezionati.