Nella classifica delle migliori carte conto c’è HYPE, ecco perché

C’è ancora molta confusione in merito alle carte conto, le quali vengono erroneamente associate alle carte prepagate, sebbene in alcuni casi tale definizione potrebbe essere corretta.

Essenzialmente, si tratta di carte che sono associate a un conto corrente. Quindi si tratta di carte di debito legate a un conto corrente.

Dunque, non possono essere considerate delle carte ricaricabili, dal momento che una carta utilizza i soldi presenti sul conto corrente, considerando sempre le opzioni che possono essere inserite, come i limiti mensili e giornalieri.

La domanda adesso è: “Una carta prepagata può essere considerata una carta conto?”. Nel caso delle carte prepagate con IBAN, ossia quelle che non prevedono di aprire un classico conto corrente, sì.

Di fatto, queste carte prepagate con IBAN possono essere gestite tramite un conto online.

In base a quanto detto, sul Web non esiste una definizione univoca e chiara di carta conto. La cosa fondamentale è sapere come distinguere una carta di credito da una carta di debito e una carta prepagata.

Detto questo, nella classifica delle migliori carte conto di questo mese di gennaio c’è HYPE. Vediamo nei dettagli cosa offre questa carta conto.

HYPE tra le migliori carte conto del momento: ecco perché

HYPE non è soltanto un classico conto corrente, ma offre agli utenti la possibilità di possedere una carta prepagata contactless con IBAN. Stiamo parlando del piano Base, che rappresenta uno dei migliori modi per gestire i propri soldi.

Con il conto HYPE Base si ottiene una carta virtuale disponibile direttamente nell’app, protetta da crittografia e utilizzabile per pagare online o in negozio in totale sicurezza. Per aprire il conto, basta cliccare QUI.

Non c’è nessun canone mensile da pagare, si può prelevare gratuitamente fino a 250 euro al mese da ogni sportello, ricarica il conto fino a 15.000 euro all’anno e ottenere un cashback sugli acquisti online fino al 10%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.