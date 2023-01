NeN: abbatti i costi di luce e gas, scopri come avere 48€ di sconto

Affronta il caro vita in modo intelligente, inizia a risparmiare dove ti è possibile. Oggi grazie a NeN abbatti i costi di luce e gas per bollette più umane. Attivando una nuova fornitura puoi ottenere 48 euro di sconto spalmati su 12 mesi. Inserisci il codice Sconto!NeN.

In pratica, ogni mese ricevi 4 euro di sconto in fattura per 12 mesi. Inoltre, il prezzo resterà bloccato per un anno. Grazie a questa soluzione intelligente paghi sempre la stessa cifra, tutto incluso ogni mese. In questo modo la tua fattura non è più una sorpresa ogni volta.

Sostanzialmente si tratta di un abbonamento. È molto semplice. Carica una tua bolletta di luce o gas così NeN calcola il tuo consumo annuo e lo divide per 12. Il risultato viene fatturato una volta al mese per 12 mesi. A fine anno viene ricalcolata la rata in base ai consumi effettivi e al nuovo prezzo della materia.

NeN: bollette di luce e gas comprensibili per tutti

Scegliendo NeN hai anche bollette di luce e gas comprensibili, sempre. Dì addio a costi nascosti, canoni extra o depositi cauzionali. Le tue fatture di consumo sono chiare e leggibili così sai cosa spendi e perché lo spendi. Tutto rispettando l’ambiente perché questo fornitore è green davvero.

Inoltre, proprio in questi giorni, attiva una nuova fornitura e ottieni uno sconto di 48€ sulla fattura di un anno. In pratica, ti verranno abbonati 4 euro al mese se al momento dell’attivazione inserisci il codice speciale Sconto!NeN. Agisci con intelligenza scegliendo l’azienda giusta che conosce il tuo valore e sa come sostenerti.

Cosa più importante, che molti invece fanno, è che con questo fornitore puoi decidere di andare via quando vuoi senza penali. Perciò affidati a chi ti tratta bene permettendoti di risparmiare sui consumi fondamentali e necessari della vita. Assicurati il risparmio vero soprattutto oggi che il caro della vita sta mietendo molte vittime.

Non cambiare le tue abitudini, cambia provider. Con NeN, luce e gas non ti sono mai costati così poco. Ottieni subito il tuo sconto di 48 euro per ogni nuova fornitura attivata. Carica una tua bolletta e scopri in pochi minuti la tua ratta per risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.