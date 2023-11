NeN: la speranza che illumina il mercato libero

Ci sono sicuramente ancora tante famiglie e piccole imprese che non hanno scelto un fornitore nel mercato libero, ma dovranno quanto prima farlo per adattarsi a questa nuova realtà.

Infatti, dal 1° gennaio 2024, il mercato tutelato cesserà definitivamente. Tuttavia, esiste una soluzione intelligente ed economica per porvi rimedio: NeN. Questo fornitore offre 48 euro di sconto come bonus di benvenuto per l’acquisto della nuova fornitura.

Risparmia con NeN, la speranza per le tue bollette

NeN è progettato per rendere le vite delle famiglie e delle micro-imprese più semplici, offrendo loro una soluzione di fornitura di energia elettrica e gas naturale chiara, semplice ed economica.

Inoltre, NeN ha migliorato la qualità dei servizi, grazie a una burocrazia semplificata e a una moderna assistenza al cliente.

I vantaggi offerti da NeN sono indubbi. Questo fornitore di energia, per affrontare le preoccupazioni legate alle bollette energetiche, offre prezzi fissi per 12 mesi, consentendo ai clienti di pianificare il proprio budget senza sorprese spiacevoli.

Inoltre, NeN si impegna per l’ambiente acquistando elettricità da fonti rinnovabili e compensando le emissioni di CO2. Scegliendo NeN, contribuisce alla preservazione del pianeta e a garantire un futuro migliore alle generazioni future.

L’app NeN aiuta a monitorare il consumo energetico della casa e a ottimizzare l’utilizzo di energia. È possibile creare un profilo energetico e ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi.

Inoltre, il fornitore offre uno sconto di 4 euro al mese per 12 mesi su ogni fornitura di luce o gas attivata, per un risparmio totale di 48 euro all’anno.

Detto questo, non ti resta che scegliere NeN come tuo partner nella gestione delle tue forniture di luce o gas, o entrambi, soprattutto se desideri un servizio eccellente e prezzi competitivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.