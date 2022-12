NeN stoppa il caro bollette: ecco come risparmiare

NeN Energia è una società fornitrice di gas e luce impegnata ad aiutare gli utenti a combattere il caro bollette.

La soluzione di NeN è il prezzo bloccato della materia prima per 12 mesi. Gli utenti che accedono a questa pagina possono attivare soltanto la fornitura di gas o luce oppure la modalità Dual Fuel, con cui attivare entrambe.

Per la fornitura dell’energia elettrica, il prezzo fisso applicato da NeN per 12 mesi è pari a 0,391 euro//kWh, mentre per la fornitura di gas è di 1,68 euro/Smc.

A questi costi vanno aggiunti quelli di commercializzazione, con un contributo fisso annuale da pagare che ammonta a 69 euro per la luce e 67 euro per il gas.

Inoltre NeN offre anche un bonus di benvenuto di 48 euro a fornitura, con 4 euro al mese che verranno scalati dalla bolletta.

La fatturazione mensile è a rata fissa, la quale viene stabilita in fase di attivazione dell’offerta QUI e in base al consumo da parte del cliente.

Caro bollette: i consigli di NeN per risparmiare

NeN Energia, oltre al prezzo bloccato della sua fornitura, consiglia ai propri clienti delle pratiche per risparmiare ulteriormente e combattere il caro bollette.

Il primo consiglio è quello di usare le lampadine a LED, che consumano il 70% in meno di quelle tradizionali, spolverandole una volta a settimana per evitare che la polvere diminuisca la luminosità.

Il secondo consiglio è di limitare l’uso delle luci di Natale, non a livello quantitativo, poiché impattano poco sulla bolletta, ma a livello di illuminazione, che è scenograficamente inutile durante le ore diurne.

Il terzo consiglio è di usare gli elettrodomestici adottando sane e buone abitudini. In particolar modo l’asciugacapelli, che dovrebbe essere usato al minimo della potenza e della temperatura.

Il quarto e ultimo consiglio è la doccia. Sicuramente una doccia molto calda è particolarmente gradevole, ma se è più fresca è meglio, in quanto si risparmiano 80 litri di acqua e il 35% di elettricità se la doccia dura 5 minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.