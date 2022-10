Nest Wifi Pro con Wi-Fi 6E è arrivato su Amazon

Ecco il nuovo Nest WiFi Pro, ora disponibile per l’acquisto su Amazon. Si tratta più recente e avanzato router di Google. Tra i punti di forza spicca il pieno supporto al più recente standard Wi-Fi 6E, che garantisce una velocità senza compromessi (fino a 4,2 Gbps) e un trasferimento dati impeccabile anche quando ci sono molti apparecchi connessi, grazie all’aggiunta della banda 6 GHz.

Wi-Fi 6E e non solo: ecco Nest Wifi Pro

Nulla è lasciato al caso nemmeno in termini di sicurezza, grazie all’impiego della crittografia WPA3, la più avanzata al mondo. Garantisce una copertura fino a 120 metri quadrati (240 metri quadrati con due unità) e si integra senza problemi con le reti Mesh esistenti. Riceve inoltre in modo del tutto automatico gli ultimi aggiornamenti rilasciati. Qui sotto il filmato di presentazione, mentre rimandiamo alla scheda del prodotto per tutti gli altri dettagli di natura tecnica.

A livello di specifiche tecniche, al suo interno trovano posto un SoC SoC Qualcomm IPQ5018 con processore dual core A35 da 1 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di memoria. Si tratta di componenti necessarie a smistare il traffico dati senza latenze anche nelle situazioni più critiche, quando ad esempio sono attivi diversi streaming in 4K, sessioni di gaming, videochiamate, download ecc.

Il design è quello elegante e minimalista che caratterizza la linea, con dimensioni pari a 130x117x85 millimetri, mentre il peso si attesta a 450 grammi. Sul retro sono presenti due porte Ethernet da 1 Gbps. In fase di progettazione, Google ha voluto far fede al proprio impegno sul fronte della sostenibilità, impiegando il 60% circa di materiali riciclati.

Disponibile da oggi su Amazon, il nuovo Nest Wifi Pro può essere acquistato nella confezione da un’unità al prezzo di 219,99 euro. Scegliendo il bundle che ne contiene due, la spesa è invece di 329,99 euro, con un notevole risparmio.

Tra le funzionalità supportate anche quelle dedicate alla smart home: è infatti pronto per accogliere Matter e Thread, nuovi standard del settore, così da poter configurare e gestire in modo ottimale tutti gli apparecchi presenti in casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.