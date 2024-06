Netflix annuncia l'arrivo di ben 14 nuovi giochi

Netflix continua ad ampliare il suo catalogo di giochi per Android e iOS/iPadOS disponibili per gli abbonati, addentrandosi così sempre di più nel mondo del gaming. Dopo le novità su tale fronte annunciate alla fine dello scorso anno, nelle ultime ore la società ha annunciato l’arrivo di ben 14 nuovi titoli gratis che verranno aggiunti al catalogo a partire dal mese corrente.

Netflix: 14 nuovi giochi in arrivo da giugno

Il gioco probabilmente di maggior rilievo di questa mandata è “The Case Of The Golden Idol”, in arrivo l’11 giugno per gli abbonati. Per chi non lo sapesse, si tratta di una pluripremiata avventura grafica punta e clicca classica, con uno stile molto particolare e caratterizzata da un livello di scrittura e di costruzione degli enigmi di tutto rispetto.

Ci sono comunque anche diversi altri giochi interessanti, alternati a produzioni dallo stile decisamente più casual, in special modo per quel che concerne i giochi legati ad alcune serie o reality show di Netflix che sono ormai parte integrante della tradizione del gaming secondo la nota piattaforma video.

Di seguito la lista completa dei nuovi titoli attesi e delle rispettive date di rilascio.

Netflix Stories: Perfect Match – 6 giugno

The Case Of The Golden Idol – 11 giugno

Hearts – 18 giugno

Cozy Grove: Camp Spirit – 25 giugno

Too Hot To Handle 3 – 23 luglio

The Dragon Prince: Xadia – 30 luglio

Arranger: A Role-Puzzling Adventure – estate

Don’t Starve Together – 2024

Lab Rat – 2024

Netflix Stories: Emily in Paris – data non precisata

Netflix Stories: Selling Sunset – data non precisata

Rotwood – data non precisata

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game – data non precisata

“Netflix è tutta una questione di scelta, e proprio come i nostri membri potrebbero guardare un film pluripremiato un giorno e un’intera stagione di un reality show il prossimo, stiamo costruendo un portafoglio di giochi destinato a offrire qualcosa a ciascuno dei nostri membri, indipendentemente dal tuo gusto o umore”, ha dichiarato l’azienda.