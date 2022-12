Netflix: arrivano i corsi fitness di Nike Training Club

Oltre a quello dei giochi, un altro segmento che a quanto pare fa particolarmente gola a Netflix è quello dello sport. Evidente dimostrazione della cosa è data dal fatto che, a partire dal 30 dicembre, sulla celebre piattaforma di streaming video arriveranno anche tanti corsi fitness, quelli provenienti da Nike Training Club.

Netflix: 30 ore di esercizi di Nike Training Club

Si tratta di un catalogo di 30 ore di contenuti, con esercizi in più lingue e relativi a varie discipline, dallo yoga a HIIT. Si possono impostare obiettivi di vario tipo, non occorrono prodotti fisici specializzati Nike e buona parte dei corsi non richiede neppure di possedere attrezzi ed equipaggiamento ad hoc.

Gli episodi che costituiscono i corsi saranno resi disponibili in due tranche: la prima giungerà la settimana prossima, mentre la seconda in un momento ancora non meglio precisato del 2023. Nella prima parte si avranno un totale di 46 episodi suddivisi in cinque corsi, quelli di seguito riportati.

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodi)

Two Weeks to a Stronger Core (7 episodi)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodi)

HIT & Strength with Tara (14 episodi)

Feel-Good Fitness (6 episodi)

Il nuovo percorso intrapreso è, con ogni probabilità, destinato a riscuotere gran successo. Inoltre, si tratta di una collaborazione particolarmente vantaggiosa per entrambe le aziende coinvolte, in quanto Netflix non deve investire nella produzione di contenuti originali facendo però affidamento su un nome già prestigioso quale quello della controparte, mentre Nike può trovare un nuovo sistema di promozione dei suoi servizi e per portare a casa ulteriori utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.