Netflix come Windows 3.1: riporta in vita Campo minato

Un nuovo gioco mobile si è appena aggiunto al catalogo videoludico di Netflix, che punta sempre più su questo fronte per legare a sé chi ha scelto di attivare una sottoscrizione: è Campo minato (Minesweeper nella versione inglese) Come si può intuire già dal nome, si tratta di una rivisitazione in chiave moderna del grande classico PC, lanciato nell’ormai lontano 1990 da Microsoft con la distribuzione di Windows 3.1.

Il ritorno di Campo minato è opera di Netflix

La riedizione del celebre rompicapo è già disponibile per il download su Android e iOS. La grafica è ovviamente migliorata, non potrebbe essere altrimenti. È gratuito e non include inserzioni pubblicitarie o microtransazioni con acquisti in-app, ma come per tutti gli altri titoli realizzati e/o distribuiti dalla piattaforma, è riservato a chi ha un abbonamento attivo. Questo il trailer condiviso dal canale ufficiale YouTube.

L’obiettivo è quello di sempre ovvero analizzare la griglia posizionata sulla mappa, facendo leva sui numeri mostrati, per individuare la posizione delle mine nelle vicinanze, procedendo poi a disinnescarle per liberare così l’area. La modalità Viaggio porta in diverse location nel mondo: Giappone, Antartide, Messico, Alaska, Messico, Australia, Hawaii, Egitto, India, Grecia e altre ancora. Si parte dall’Isola di Pasqua, con un tutorial introduttivo.

Sono molti i nuovi giochi proposti da Netflix in questo periodo. Per l’elenco completo rimandiamo a un articolo dedicato. Così facendo, il servizio vuol fidelizzare i propri abbonati attraverso una forma di intrattenimento diversa rispetto a quella dello streaming di film e serie TV, proponendo qualcosa di diverso rispetto alla concorrenza sempre più agguerrita di piattaforme come Disney+, Prime Video e così via.

Molti lo ricordano, per altri non è possibile a causa di ragioni prettamente anagrafiche. Nel 2003, Microsoft ha deciso di ribattezzare Campo minato in Prato fiorito (Minesweeper Flags in inglese), sostituendo le mine con i fiori.